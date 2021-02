Temporada en Buenos Aires: oposición pide retorno de ATP

Desde la oposición bonaerense, la senadora de Juntos por el Cambio, Flavia Delmonte, presentó un proyecto de declaración para solicitar la extensión del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que se garantice el pago de salarios de quienes trabajan en la actual temporada. “Los prestadores de servicios, las asociaciones y federaciones que los nuclean me dicen que no están pudiendo afrontar los salarios. Necesitamos darle herramientas desde la Provincia como lo hicimos con la emergencia turística. No es lindo legislar emergencias, pero no hay más remedio ante esta situación”.