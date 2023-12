Farmacity: nuestro propósito en el corazón del negocio

En Farmacity estamos evolucionando nuestra forma de hacer negocios: queremos ser una compañía sólida y sustentable que impacte positivamente en las comunidades y el ambiente. En este sentido, redefinimos nuestro propósito organizacional, lo que nos habilitó a desarrollar nuevas propuestas comerciales, a fortalecer vínculos y co-crear soluciones de desarrollo sustentable en asociación con otros actores que aportan a nuestra búsqueda por generar oportunidades y nuevas experiencias de bienestar para las personas. Hoy Farmacity es un ecosistema de negocios vinculado al bienestar integral, la salud, la belleza y la alimentación saludable, a través de su red de farmacias y todas sus propuestas de valor Simplicity, Get The Look y The Food Market.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con nuestro propósito como norte, atravesamos una transformación organizacional que creó un entorno propicio para la innovación y el crecimiento colectivo. Hoy somos una organización ágil de más de 7.800 colaboradores, que es cercana al cliente, que enriquece la toma de decisión con equipos interdisciplinarios y logra un mayor nivel de entendimiento de lo que necesita el consumidor y las comunidades en donde estamos presentes.

Sin dudas, este nuevo modelo organizacional potenció el plan de expansión de nuestros formatos. En 2023 realizamos más de 35 aperturas y reopenings de nuestras tiendas; lanzamos el e-commerce de Simplicity y abrimos la primera sucursal de Get The Look en Córdoba. Además, ampliamos nuestra red de Gabinetes de Salud, espacios atendidos exclusivamente por enfermeros matriculados, para que cada vez más personas accedan a más y mejor salud. Con más de 330 puntos de venta distribuidos en 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo genuino en el país.

Por otra parte, la sustentabilidad ha sido un pilar fundamental este año. Llevamos adelante iniciativas como la primera medición de huella de carbono corporativa y profundizamos “Look Que Transforma”, programa de capacitación gratuita en maquillaje, cuidado de la piel y manicuría que lidera Get The Look, que busca contribuir con el empoderamiento, formación y emprendedurismo de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Para eso nos propusimos desarrollar redes comunitarias, generando vínculos de confianza con mujeres que ya están emprendiendo en el rubro de la belleza, para expandir nuestro negocio a través del aprendizaje de sus trayectorias y la transferencia de nuestras fortalezas como marca.

En Farmacity estamos convencidos de que queremos hacer la diferencia, por eso pusimos nuestro saber hacer al servicio de los problemas sociales y ambientales con los que convivimos. De cara a 2024 continuaremos desarrollando nuestro modelo de negocios basado en el triple impacto, trabajando de manera articulada con las más de 70 pymes que elaboran nuestras marcas, vinculándonos con actores del sector público y privado que potencien nuestro propósito, y comprometiéndonos a generar iniciativas que impacten positivamente en la comunidad y el planeta.

Temas Anuario 2023