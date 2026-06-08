ANMAT: actualizan el código alimentario y fijan nuevos límites de arsénico en el arroz y sus derivados

La medida fue oficializada este lunes por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para incorporar una normativa del Mercosur al Código Alimentario Argentino.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca incorporaron al ordenamiento jurídico argentino una normativa del Mercosur que actualiza los límites máximos de contaminantes inorgánicos en alimentos y modifica los parámetros aplicables al arsénico en la categoría "arroz y sus derivados, excepto aceite" .

La medida fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 4/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, a través de la cual se incorpora al Código Alimentario Argentino (CAA) la Resolución 18/21 del Grupo Mercado Común (GMC) del Mercosur .

Según la normativa incorporada, para el caso del arsénico se establecen límites máximos de 0,35 miligramos por kilogramo para el arroz descascarado y de 0,20 miligramos por kilogramo para el arroz pulido , dentro del reglamento técnico regional sobre contaminantes inorgánicos en alimentos.

La resolución también sustituye el artículo 156 del Código Alimentario Argentino, que regula la presencia tolerada de distintos elementos metálicos y no metálicos en los alimentos. Entre ellos se encuentran arsénico, plomo, cadmio, mercurio, cobre, zinc, plata y estaño, cuyos límites máximos quedan vinculados al reglamento técnico armonizado en el ámbito del Mercosur.

En los considerandos, el Gobierno señaló que la actualización busca "mantener actualizadas las normas del Código Alimentario Argentino adecuándose a los adelantos técnicos producidos en cada materia". Asimismo, sostuvo que la medida permitirá cumplir con los compromisos asumidos por los países miembros del bloque regional para armonizar regulaciones y favorecer la libre circulación de bienes.

La norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, las autoridades otorgaron un plazo de 18 meses para que los sectores alcanzados se adapten a los requisitos técnicos establecidos por la resolución incorporada al derecho argentino.

La iniciativa contó con la intervención de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) y del consejo asesor de ese organismo, que emitieron dictámenes favorables para avanzar con la adecuación normativa.

En paralelo, el Gobierno publicó otra resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la ANMAT que actualiza las normas del Código Alimentario Argentino sobre materiales y envases en contacto con alimentos. La medida incorpora tres resoluciones del Mercosur vinculadas a la elaboración de envases y equipamientos plásticos, la lista de sustancias autorizadas para su fabricación y los materiales celulósicos destinados al contacto con alimentos. Según se indicó en la norma, el objetivo es adecuar la legislación local a los avances técnicos alcanzados en el bloque regional y mantener armonizados los estándares sanitarios aplicables al sector.