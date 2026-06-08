La provincia de Buenos Aires creó un programa de salud integral para adolescentes

La iniciativa fue oficializada por el Ministerio de Salud bonaerense y tendrá como objetivo fortalecer el acceso a la atención sanitaria, la promoción y prevención de la salud, la participación juvenil y la articulación entre distintos organismos del Estado.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el Programa Provincial de Salud Integral en las Adolescencias , una política pública destinada a garantizar el acceso oportuno, sostenido y de calidad a la salud de adolescentes en todo el territorio bonaerense.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 4538/2026 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires , publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el ministro Nicolás Kreplak .

Según se detalla en los fundamentos de la norma, el programa buscará fortalecer la red de atención sanitaria , promover la participación adolescente, impulsar acciones de promoción y prevención de la salud, generar información estratégica y profundizar la articulación intersectorial entre distintas áreas del Estado.

En los considerandos, la cartera sanitaria sostuvo que "la adolescencia constituye una etapa específica del curso de vida, con características, necesidades y problemáticas propias" , por lo que requiere políticas públicas diferenciadas, integrales y sostenidas en el tiempo.

La resolución también plantea la necesidad de "superar miradas adultocéntricas, fragmentadas y biologicistas" en los abordajes sanitarios y avanzar hacia un modelo de atención integral, interdisciplinario e intersectorial con perspectiva de derechos, género, diversidad e interculturalidad.

El Gobierno provincial remarcó además que el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes se encuentra respaldado por normas nacionales e internacionales y recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de ese sector de la población al disfrute del más alto nivel posible de salud, junto con los principios de participación, autonomía progresiva, no discriminación e interés superior del niño.

La nueva política funcionará bajo la órbita de la Dirección de Promoción y Cuidados de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Dirección Provincial de Salud en la Niñez y Adolescencia y de la Subsecretaría de Políticas de Cuidados en Salud. A la vez, la resolución delega en esa área la facultad de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación y funcionamiento del programa.

Entre los argumentos de la medida, el Ministerio destacó que la provincia cuenta con una trayectoria de equipos y referentes especializados en salud adolescente y consideró necesario "jerarquizar, articular y formalizar" esas acciones dentro de una política pública provincial específica.