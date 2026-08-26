Australia prohibió el uso de las redes sociales a menores de 16 años, pero su uso volvió a incrementarse

El uso de TikTok, Instagram y Snapchat volvió a crecer entre los menores de 16 años, meses después de que Australia restringiera su acceso.

La legislación australiana comenzó a aplicarse en diciembre y restringe el acceso de los menores de 16 años a determinadas redes sociales.

Los menores de 16 años en Australia volvieron a incrementar su actividad en redes sociales meses después de que el país implementara una prohibición para impedir su acceso a plataformas como TikTok e Instagram. El repunte se produce pese a una medida considerada pionera a nivel mundial para limitar el uso de estas aplicaciones entre niños y adolescentes.

Australia puso en marcha la legislación en diciembre, con el objetivo de restringir el acceso de los menores a determinadas plataformas digitales . La iniciativa generó interés internacional y fue seguida por Reino Unido, Francia y otros países, que también avanzaron con medidas para limitar el uso de redes sociales entre niños y adolescentes.

Según cifras de Qustodio , una empresa de software de control parental, el uso de las redes sociales disminuyó inicialmente de manera generalizada después de la implementación de las restricciones. Sin embargo, los registros más recientes muestran que la actividad comenzó a recuperarse entre los menores de entre 10 y 15 años.

El repunte se observa en TikTok, Instagram y Snapchat , plataformas cuyo uso aumentó tanto entre los niños de 10 a 12 años como entre los adolescentes de 13 a 15. En algunos casos, la actividad registrada actualmente se encuentra muy cerca de los niveles existentes antes de que entrara en vigencia la prohibición.

Reino Unido, Francia y otros países siguieron el camino de Australia con distintas iniciativas para restringir el acceso de los menores a las redes.

TikTok presenta uno de los datos más llamativos. Entre los jóvenes de 13 a 15 años, el 25,9% continúa utilizando la plataforma , una proporción apenas un punto porcentual menor a la registrada antes del veto.

La diferencia es todavía más reducida entre los niños de 10 a 12 años. En ese grupo, el uso de TikTok se ubicó apenas 0,06 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la prohibición, según los datos recopilados por Qustodio.

El comportamiento plantea dudas sobre la capacidad de las restricciones para mantener en el tiempo la reducción inicial del uso. La recuperación de la actividad también abre interrogantes sobre las distintas maneras en que los menores pueden continuar accediendo a las plataformas.

TikTok mantiene un nivel de utilización cercano al registrado antes del veto, especialmente entre los jóvenes de 13 a 15 años. Getty Images

Las posibles formas de esquivar las restricciones

Una de las posibilidades es que algunos menores estén utilizando VPN para acceder a las aplicaciones pese a las restricciones. También podrían estar ocultando su edad al momento de registrarse o utilizando otros mecanismos para evitar los controles establecidos.

Desde Qustodio señalaron que el repunte puede responder a estas estrategias, aunque también existe otra explicación: que los menores simplemente estén ingresando a las plataformas porque las restricciones no están funcionando de manera efectiva.

El escenario muestra una de las principales dificultades que enfrentan las políticas destinadas a limitar el acceso de los menores a las redes: controlar que las restricciones se cumplan resulta más complejo cuando los usuarios pueden recurrir a herramientas digitales para evitarlas.

WhatsApp queda fuera del veto y aumenta su uso

El análisis también mostró un cambio en los hábitos digitales de los menores. WhatsApp registró un aumento en su utilización, en parte porque la plataforma de mensajería no está alcanzada por la prohibición australiana.

Mientras TikTok, Instagram y Snapchat enfrentan restricciones, los menores pueden continuar utilizando servicios que permanecen habilitados. El crecimiento de WhatsApp aparece así como otro dato relevante del comportamiento registrado durante los meses posteriores a la entrada en vigencia de la legislación.

Qustodio explicó que sus resultados fueron obtenidos a partir de un análisis anónimo del uso mensual de aplicaciones de redes sociales entre niños. Las cifras muestran que la prohibición produjo una caída inicial en la actividad, pero también que esa disminución comenzó a perder fuerza con el paso del tiempo.