Brasil sancionó a TikTok por irregularidades en el tratamiento de datos + Agregar ámbito en









La Agencia Nacional de Protección de Datos brasileña aplicó una sanción de casi u$s30 millones a la plataforma por incumplimientos relacionados con la información de menores de edad.

TikTok bajo sanción en Brasil por irregularidades en el tratamiento de datos.

La plataforma TikTok fue sancionada en Brasil con una multa de casi u$s30 millones por incumplimientos vinculados al manejo de información de niños y adolescentes.

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La medida fue anunciada este martes por la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), que también dispuso nuevas obligaciones para la compañía. Como parte de la resolución, el organismo exigió que la compañía "elimine los datos obtenidos de manera irregular".

Además, según informó la ANPD, la plataforma acordó implementar un plan destinado a reforzar las medidas de protección para niños y adolescentes.

El organismo brasileño ya había tomado otras medidas contra plataformas digitales. Hace unas semanas había ordenado suspender las transmisiones en directo de Discord luego de la muerte de una adolescente que, según las autoridades, habría sido inducida al suicidio a través de esa plataforma.

Multan a TikTok por irregularidades en el uso de datos personales. La Unión Europea acusó a TikTok de poner en riesgo la privacidad de menores En paralelo, en los últimos meses, la Comisión Europea acusó a TikTok de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) al permitir que cuentas de menores permanezcan expuestas a desconocidos dentro de la Unión Europea.

La investigación, iniciada en febrero de 2024, se centró en la configuración de privacidad de TikTok y los riesgos para niños y adolescentes, como el contacto con desconocidos, el ciberacoso y posibles depredadores. Bruselas también analizó sus sistemas de recomendación y el acceso de menores a contenido inapropiado mediante edades falseadas. Como parte de sus exigencias, la Comisión pidió que las cuentas públicas de menores sean configuradas por defecto para que sus publicaciones solo puedan ser vistas por usuarios autorizados. También reclamó que ese contenido no pueda difundirse fuera de TikTok ni aparecer en el feed "For You".

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