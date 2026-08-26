Nuevo tope de ingresos para cobrar el SUAF de ANSES a partir de septiembre

El organismo actualizó el tope de ingresos para acceder al SUAF. Cuál será el nuevo límite y desde cuándo se aplicará.

La actualización de ANSES modifica los límites de ingresos y los montos de las asignaciones familiares desde septiembre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó una actualización en el tope de ingresos para acceder a las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) .

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A partir de septiembre de 2026 , se aplicará un incremento del 2,11% , que impactará tanto en el límite máximo de ingresos del grupo familiar como en las escalas utilizadas para definir los montos de las asignaciones familiares .

Con esta modificación, las familias deberán tener en cuenta los nuevos valores establecidos por ANSES para determinar si cumplen con los requisitos para cobrar las prestaciones incluidas dentro del sistema.

Desde septiembre de 2026 , el nuevo tope de ingresos del grupo familiar para acceder a las asignaciones familiares del SUAF será de $6.314.897 .

Este límite contempla los ingresos del grupo familiar y funciona como uno de los requisitos para determinar el acceso a las diferentes prestaciones que administra ANSES .

De esta manera, quienes superen el monto máximo establecido deberán tener en cuenta las condiciones vigentes para el cobro de las asignaciones familiares, mientras que quienes se encuentren dentro de los límites podrán acceder a los beneficios correspondientes según su situación.

De cuánto es el aumento aplicado y desde cuándo rige

La actualización aplicada por ANSES será del 2,11% y comenzará a regir a partir de septiembre de 2026.

El incremento no solo modifica el tope máximo de ingresos, sino que también actualiza los distintos valores utilizados para establecer las categorías y los montos que perciben los beneficiarios del SUAF.

Así, desde el próximo mes, los trabajadores y familias alcanzados por el sistema deberán considerar los nuevos parámetros para conocer qué monto les corresponde cobrar según su nivel de ingresos.

Cómo quedan las escalas y los montos de las asignaciones familiares

La actualización de septiembre de 2026 también impactará en las escalas de ingresos que utiliza ANSES para calcular el monto de cada asignación familiar.

El sistema establece diferentes rangos según los ingresos del grupo familiar, por lo que el monto a cobrar puede variar de acuerdo con la categoría en la que quede incluido cada beneficiario.

Con los nuevos valores, los beneficiarios del SUAF deberán consultar la escala correspondiente a su nivel de ingresos para conocer el monto actualizado de las asignaciones familiares que podrán percibir desde septiembre.