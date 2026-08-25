Encontraron muerto en Merlo a Max Higgins, el empresario que prometió construir un "Disney argentino"

El jamaiquino fue hallado sin vida en la localidad de Libertad, donde atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. Había alcanzado notoriedad en 2007 por un fallido proyecto de parque temático en San Pedro y por organizar eventos junto a figuras como Diego Maradona.

Max Higgins había llegado a la Argentina en 2007 y se convirtió en un personaje mediático por sus ambiciosos proyectos vinculados al entretenimiento.

Max Higgins , el empresario jamaiquino que años atrás alcanzó notoriedad en la Argentina tras anunciar la construcción de un parque temático inspirado en Disney , fue encontrado muerto en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo . Tenía 55 años y durante sus últimos años había vivido en situación de calle.

El cuerpo fue hallado en la vía pública por un trabajador de la línea de colectivos 216 , quien dio aviso a las autoridades. Personal del Comando de Patrullas de Merlo preservó el lugar y las primeras pericias no detectaron signos de violencia ni indicios de participación de terceros .

Pese a que inicialmente se indicó que la muerte podría haberse producido por causas naturales, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Morón abrió una causa por "averiguación de causales de muerte" y dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, Higgins frecuentaba desde hacía varias semanas el lugar donde fue encontrado . En años anteriores también había sido visto viviendo en las calles del centro porteño y en inmediaciones de Retiro.

El nombre completo del empresario era Emile Maxim Patrick Higgins . Su figura irrumpió con fuerza en la Argentina en 2007, cuando se presentaba como el "Rey del Entretenimiento" y anunciaba inversiones millonarias vinculadas al espectáculo y el deporte.

Higgins pasó de anunciar inversiones millonarias y codearse con figuras del deporte a vivir sus últimos años en situación de calle.

Uno de sus proyectos más recordados fue la promesa de instalar en San Pedro un enorme complejo de entretenimiento que fue presentado públicamente como una suerte de "Disney argentino". Higgins aseguró entonces que el emprendimiento demandaría una inversión cercana a los u$s1.000 millones y se desarrollaría sobre un terreno de alrededor de 130 hectáreas, ubicado camino a Vuelta de Obligado.

Sin embargo, The Walt Disney Company Argentina se desvinculó del proyecto y aseguró en aquel momento que no tenía relación alguna con la iniciativa. El parque finalmente nunca se concretó.

Antes de ese episodio, Higgins también había impulsado el reality futbolístico World Football Idol, un proyecto que reunió a importantes figuras del deporte argentino. Entre quienes estuvieron vinculados a la iniciativa aparecieron Diego Maradona, Sergio Goycochea y Gabriel Batistuta.

Durante aquella etapa, el empresario exhibía una vida marcada por los lujos: utilizaba autos de alta gama, alquilaba helicópteros y limusinas y tenía oficinas en Puerto Madero. Con el paso del tiempo, sin embargo, sus proyectos se derrumbaron en medio de problemas económicos y judiciales y su exposición pública prácticamente desapareció.

Los últimos años de Max Higgins

Lejos de aquella imagen que había construido durante su paso por los medios, Higgins terminó atravesando una situación de extrema vulnerabilidad. Ya en 2020 y 2021 distintos informes periodísticos lo habían encontrado viviendo en la calle, principalmente en sectores de Retiro y del centro porteño.

En las últimas semanas se había trasladado hacia la zona oeste del conurbano bonaerense. Finalmente fue encontrado sin vida en Libertad, mientras la Justicia aguarda ahora los resultados de la autopsia para establecer con precisión la causa de su muerte.