River contra Independiente Santa Fe: posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO + Agregar ámbito en









El equipo del "Chacho" Coudet buscará clasificarse a la próxima instancia del torneo internacional y tendrá la posibilidad de hacerlo frente a su gente, de local.

River vuelve a jugar por Copa Sudamericana. Esta vez, la vuelta contra Independiente Santa Fe, en Argentina.

Luego de empatar contra Vélez este último domingo, River jugará el miércoles, a las 21.30 horas, contra Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Más Monumental.

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El encuentro de ida se disputó el miércoles pasado en el estadio El Campín, de Bogotá. Tras un partido que dominó el Millonario en el primer tiempo y los cafeteros en el segundo, el 0 a 0 se hizo protagonista en el final del partido, por lo que el rival de Vasco Da Gama en cuartos de final se definirá esta semana.

Fausto Vera, quien fue titular en la ida, tiene grandes chances de ocupar un lugar en el banco de suplentes el próximo miércoles. El equipo del "Chacho" Coudet aprovechó el ritmo de juego conseguido gracias a la victoria ante Argentinos Junior por 2 a 0, pero no pudieron plasmarlo en el marcador. La situación más clara la tuvo Lautaro Rivero a los 2 minutos del inicio del encuentro. Luego de un gran centro de Ángel Correa desde la mitad de la cancha, el zaguero ubicó la pelota, con la cabeza, en el ángulo superior izquierdo pero el arquero Weibmar Asprilla la descolgó y la mandó al córner.

Una vez en el segundo tiempo, los 2.553 metros de altura sobre el nivel del mar se hicieron notar: los jugadores de River se mostraron más agotados y el "León" tuvo varias oportunidades claras. Una de ellas la tuvo el argentino Nahuel Bustos, quién picó la pelota ante una mala salida del Millonario, pero se terminó desviando por encima del arco de Santiago Beltrán.

Cómo llega cada uno Después del encuentro de ida, cada uno jugó por su liga local. River empató 2 a 2 contra Vélez en el Monumental. Ángel Correa y Thiago Silvero (E/C) hicieron los goles para el conjunto local, pero en el segundo tiempo se tergiversó el panorama. Thiago Almada quiso salir jugando con Aníbal Moreno, la pelota la interceptó Diego Valdés y, tras una serie de rebotes, el chileno puso el descuento. Finalmente, Manuel Lanzini, de cabeza, puso la igualdad en el marcador.

Lanzini, uno de los goleadores del domingo. Independiente Santa Fe, por su parte, alineó una formación alternativa en el empate 0 a 0 contra América de Cali para preservar a los jugadores que no llegaban al 100% e ir a buscar la victoria el miércoles, en Argentina. Las posibles formaciones La posible formación de River (4-3-1-2): Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Joaquín Freitas, Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. Coudet y un partido que puede decidir su futuro. @RiverPlate La posible formación de Independiente Santa Fe (4-2-3-1): Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto. Datos del partido Hora: 21.30.

TV: Dsports, DGO y Paramount+.

Árbitro: Esteban Ostojich

Estadio: Monumental.