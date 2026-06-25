Peugeot relanzó la Partner y subió la vara en utilitarios

La marca francesa vuelve a apostar fuerte por su utilitario más emblemático con una nueva generación que mejora diseño, confort y prestaciones, y busca recuperar protagonismo en el segmento.

Con más de tres décadas de historia y un parque que supera las 200.000 unidades en circulación , la Peugeot Partner vuelve al mercado argentino con una renovación profunda. El modelo, referente entre las vans compactas, regresa en un contexto donde el segmento exige más tecnología, eficiencia y versatilidad para el trabajo diario.

En ese marco, Franklin Bendahan, Brand Manager de Peugeot Argentina , destacó: “Hoy es un día muy importante para Peugeot Argentina porque estamos presentando la última generación de Peugeot Partner. Un vehículo utilitario del segmento de las vans chicas que tiene mucha historia en Argentina” .

El ejecutivo remarcó que se trata de un modelo que “vino a cambiar el concepto y la silueta de un vehículo de transporte en este tipo de categoría” , y que ahora apunta a conquistar tanto a nuevos clientes como a los usuarios fieles de generaciones anteriores.

Bendahan explicó que la nueva Partner evoluciona en varios aspectos clave: “tenemos muchos clientes fieles a la Partner de la generación anterior que están esperando esta renovación para venir a descubrir lo que tenemos para ofrecerles con un vehículo que evoluciona en términos de estilo exterior, muy Peugeot” .

Bendahan explicó que la nueva Partner evoluciona en varios aspectos clave: “tenemos muchos clientes fieles a la Partner de la generación anterior que están esperando esta renovación para venir a descubrir lo que tenemos para ofrecerles con un vehículo que evoluciona en términos de estilo exterior, muy Peugeot”.

En el interior, incorpora soluciones propias de autos de pasajeros: “En términos de interior incorpora el puesto de conducción I-Cockpit que también conocemos de los vehículos de pasajeros”, junto con mejoras en confort de marcha, seguridad, tecnología y conectividad, marcando “un nuevo estándar en términos de tamaños, capacidad y volumen de carga”.

En cuanto a prestaciones, detalló: “tiene 856 kilos de capacidad de carga y en volumen de carga 3,9 metros cúbicos, ganando prácticamente un metro cúbico más con respecto a la generación anterior”.

Sobre el posicionamiento comercial, Bendahan aseguró: “tenemos un vehículo que va a estar en $38.860.000, un precio muy competitivo, una relación precio-producto inigualable en el mercado”. Además, destacó la oferta financiera: “un producto financiero de hasta 30 millones de pesos financiados a tasa cero a 36 meses, prácticamente estamos financiando el 80% del valor del vehículo”, junto con un plan de ahorro de 84 cuotas con tres posibilidades de adjudicación y una integración mínima del 30%.