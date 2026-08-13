Karina Milei inauguró la nueva sede bonaerense de La Libertad Avanza

La titular del partido encabezó la apertura del espacio ubicado en Barracas, que será utilizado para capacitar dirigentes y coordinar el trabajo territorial en los 135 municipios de la Provincia.

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei , inauguró este jueves la nueva sede bonaerense del partido junto con el presidente de la fuerza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja . El local está ubicado en avenida Caseros 514, en el barrio porteño de Barracas.

La actividad reunió a los jefes de los bloques libertarios en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense, legisladores nacionales, dirigentes y referentes provenientes de distintos puntos de la Provincia.

El edificio cuenta con aulas y espacios de trabajo destinados a la capacitación de nuevos cuadros, la elaboración de propuestas y la coordinación de la actividad política en los 135 municipios bonaerenses . Su apertura forma parte de la estrategia del oficialismo para fortalecer su presencia en el principal distrito electoral del país con vistas a 2027.

Durante el acto, Karina Milei resaltó la cercanía de la sede con Parque Lezama, un lugar vinculado con los primeros pasos de la fuerza libertaria. “Este lugar también es especial porque estamos a pocos metros de Parque Lezama. Acá Javier cerró su campaña de 2021 y, hace dos años, hicimos el primer acto de La Libertad Avanza ya constituida como partido en todo el país. Estar cerca de Lezama es recordar de dónde venimos ”, afirmó.

La sede cuenta con aulas y espacios destinados a la formación de dirigentes y a la elaboración de propuestas para la provincia de Buenos Aires.

La dirigente también recorrió las fotografías exhibidas dentro del edificio y recordó los primeros encuentros junto con Javier Milei y Martín Menem , así como el camino recorrido hasta consolidar una estructura partidaria con alcance nacional.

“El objetivo es encontrarse, capacitarse, trabajar y formar dirigentes capaces de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la provincia y mejorar el metro cuadrado de cada bonaerense”, sostuvo Karina Milei.

La ubicación fue elegida además por su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de facilitar el acceso de quienes se trasladan diariamente desde el territorio bonaerense para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

Sebastián Pareja anticipó que allí se diseñará un plan de gobierno

Pareja calificó la inauguración como un nuevo “hito histórico” para el espacio y explicó que el local servirá tanto para la formación de dirigentes como para preparar la propuesta electoral del oficialismo en el distrito.

“En esta sede nos formaremos y capacitaremos, trabajaremos en el diseño de nuestro plan de gobierno y tendremos un espacio para encontrarnos y definir el camino de nuestra propuesta electoral”, señaló.

El dirigente también destacó la presencia de Karina Milei como una ratificación del rumbo adoptado por el espacio: “Es una demostración de que nuestro rumbo es el de Javier Milei y nuestra tarea, llevar su transformación a todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”.

Karina Milei destacó que la nueva sede permitirá formar dirigentes y extender la presencia del partido en los municipios bonaerenses.

La inauguración cerró una semana en la que Karina Milei concentró buena parte de su agenda en el armado bonaerense. El lunes recibió por separado en la Casa Rosada a diputados y senadores provinciales de LLA, junto con Pareja, para comenzar a definir los principales ejes políticos y legislativos que la fuerza llevará a los municipios.

Entre las iniciativas que el partido busca instalar se encuentran la reforma política, la conformación de una Legislatura unicameral, la discusión sobre el gasto provincial y las vacantes existentes en la Justicia bonaerense. Por el momento, la conducción libertaria evitó avanzar sobre candidaturas.

El acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO

La apertura de la sede coincidió con una nueva etapa en la relación entre La Libertad Avanza y el PRO. Referentes de ambos partidos se reunieron este jueves en la Casa Rosada para comenzar a ordenar una agenda común con vistas a las elecciones de 2027.

Del encuentro participaron el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; el secretario general del partido, Fernando de Andreis; el vicepresidente de LLA, Martín Menem; y el responsable político libertario, Eduardo “Lule” Menem. La reunión fue convocada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con el aval de Karina Milei, quien no participó.

Los dirigentes calificaron la conversación como un primer paso para recomponer el vínculo y acordaron volver a encontrarse cada quince días. Si bien también repasaron la agenda legislativa, la discusión estuvo centrada en establecer una dinámica de trabajo conjunto de cara al próximo turno electoral.

El diálogo nacional tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires. Esta semana, Pareja mantuvo un encuentro con Ritondo para impulsar iniciativas compartidas, entre ellas la defensa del límite de dos mandatos consecutivos para los intendentes y la propuesta de reemplazar las dos cámaras de la Legislatura bonaerense por un sistema unicameral.

La Provincia, una pieza central para el oficialismo

El territorio bonaerense aparece como uno de los mayores desafíos electorales para el Gobierno. Allí se concentra una parte decisiva del padrón nacional y el peronismo conserva una extensa estructura territorial, especialmente en los municipios del conurbano.

El antecedente de las elecciones provinciales de 2025, cuando el oficialismo perdió frente al peronismo en seis de las ocho secciones electorales, aceleró la decisión de fortalecer la organización partidaria. Aunque LLA logró imponerse luego por un margen estrecho en las legislativas nacionales, su conducción considera indispensable ampliar la presencia municipal para sostener el proyecto de reelección de Javier Milei.