SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de agosto 2025 - 08:47

Tesla reacciona y prepara un lanzamiento potente para competir con el boom de autos chinos

Para recuperar protagonismo, la compañía de Elon Musk apuesta a nuevas variantes y ahora ultima detalles para presentar una de las más esperadas.

El nuevo Tesla está al caer

El nuevo Tesla está al caer

Foto: HE

Para recuperar protagonismo, la compañía de Elon Musk apuesta a nuevas variantes y ahora ultima detalles para presentar una de las más esperadas: el Model Y Performance.

Informate más

Tesla reacciona y prepara un lanzamiento potente para competir con el boom de autos chinos

Se trata de la versión más radical del SUV, que debutará primero en Europa y luego en otros mercados. Aunque Tesla no reveló todavía todos los detalles, se sabe que el vehículo recibirá modificaciones estéticas, mejoras en la mecánica y un rendimiento superior.

Se estima que alcanzará más de 600 caballos de potencia, con un esquema de doble motor similar al del Model 3 Performance, y mantendrá la batería de 75 kWh, con una autonomía cercana a los 550 km bajo ciclo WLTP.

tesla-lanzamiento_4_1000x563
La presentación del nuevo Tesla será mañana.

La presentación del nuevo Tesla será mañana.

El precio superaría los 60.000, posicionándolo como una de las opciones con mejor relación entre potencia y costo dentro de los eléctricos de alta gama.

Según precisaron fuentes de la marca, las primeras entregas de este monstruoso vehículos en Europa están previstas para antes de noviembre.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias