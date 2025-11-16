Tesla continúa avanzando en una estrategia clave para su futuro operativo: reducir la dependencia de componentes fabricados en China y ampliar su red de proveedores para las plantas de Estados Unidos y Europa. Aunque el proceso no es reciente, en los últimos meses la compañía intensificó el análisis de proveedores de distintos niveles (desde Tier 1 a Tier 3) para asegurar nuevas fuentes de piezas y materias primas.
Tesla cambia el juego y acelera la salida de proveedores chinos
Según especialistas, la compañía liderada por Elon Musk teme los efectos de los aranceles, la volatilidad de precios y las incertidumbres derivadas de la guerra comercial entre Washington y Beijing.
Durante años, China fue un nodo central para la industria automotriz mundial y Tesla aprovechó esa estructura: solo en 2024 contaba con más de 400 proveedores de nivel 1 vinculados a Giga Shanghai, de los cuales alrededor de 60 también abastecían a las gigafábricas de Berlín y Texas. Sin embargo, el contexto geopolítico está alterando ese equilibrio.
Según especialistas citados por The Wall Street Journal, la compañía liderada por Elon Musk teme los efectos de los aranceles, la volatilidad de precios y las incertidumbres derivadas de la guerra comercial entre Washington y Beijing. A esto se suman tensiones diplomáticas entre China y países europeos, como los Países Bajos, que impactaron directamente en el mercado de chips automotrices y encendieron nuevas alarmas en la Unión Europea.
Tesla no es la única automotriz que revisa su matriz de abastecimiento. General Motors también instruyó recientemente a sus proveedores a identificar alternativas fuera de China, con la meta de reducir progresivamente su exposición a ese mercado. Aunque el reemplazo total llevará tiempo, la tendencia es clara: los grandes fabricantes están reconfigurando su cadena global para reducir riesgos y asegurar mayor estabilidad en el suministro.
