China impulsa el mercado de autos eléctricos mundial mientras EEUU sufre una fuerte caída

El país asiático volvió a consolidarse como el epicentro mundial del sector, concentrando más de la mitad de las compras globales.

El mercado global de vehículos eléctricos cerró octubre de 2025 con una evolución favorable, impulsado por un incremento del 23% interanual y un total de 1,9 millones de unidades vendidas, según los datos recopilados por la consultora Rho Motion. La demanda mostró comportamientos dispares según la región, con crecimientos sostenidos en Asia y Europa, y una marcada desaceleración en América del Norte.

China volvió a consolidarse como el epicentro mundial del sector, concentrando más de la mitad de las compras globales. De acuerdo con Charles Lester, responsable de datos de Rho Motion, el liderazgo chino se explica por la cercanía de precios entre vehículos eléctricos y modelos convencionales, algo que no ocurre en otros mercados. Además, señala que las ventas de autos a combustión en ese país ya son sensiblemente menores frente a las de Europa o Estados Unidos, lo que acelera la adopción eléctrica.

Qué pasó con la producción de autos eléctricos en otros países del mundo El panorama norteamericano fue muy diferente. Tras los picos de agosto y septiembre, las ventas de eléctricos retrocedieron un 41%. Lester atribuye el derrumbe principalmente al fin de un crédito fiscal que impulsaba las compras y a que, en Estados Unidos, los valores de los modelos eléctricos siguen siendo más altos que los de combustión, lo que desalienta a los consumidores.

Autos eléctricos.jpg Del total de unidades comercializadas en octubre, China aportó cerca de 1,3 millones. Del total de unidades comercializadas en octubre, China aportó cerca de 1,3 millones. Europa registró casi 373.000 vehículos y un crecimiento del 36%. En América del Norte apenas se superaron las 100.000 unidades, mientras que el resto del mundo sumó más de 141.000 ventas, un avance del 37% respecto al año anterior.