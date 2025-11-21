El polémico video futurista de Elon Musk con su robot humanoide Optimus como protagonista + Seguir en









El magnate publicó un posteo que generó repercusión y abrió el debate sobre el avance tecnológico. Además, despertó el rechazo de varios usuarios.

Elon Musk publicó un polémico video en el que los robots reemplazan trabajos humanos.

Un nuevo video difundido por Elon Musk en X volvió a encender la polémica sobre el impacto de la robotización y automatización extrema. Las imágenes, creadas mediante sistemas de inteligencia artificial, muestran a los humanoides de Tesla preparando alimentos en casas particulares, interviniendo en situaciones de emergencia y trabajando en obras, en un escenario donde los robots desplazan directamente a los humanos de múltiples tareas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La publicación generó miles de reacciones y abrió una intensa discusión sobre los límites del avance tecnológico, ante la posible pérdida laboral que conlleve.

El proyecto Optimus y la publicación de Elon Musk La iniciativa se vincula con el programa de robots humanoides Optimus, presentado por Musk en 2022 como parte de su apuesta estratégica para ubicarse entre los actores centrales del ecosistema global de la IA. Para el empresario, esos dispositivos representan un salto fundamental hacia un futuro con máquinas capaces de cumplir labores hoy reservadas a personas.

Sin embargo, la recepción en redes sociales resultó mayoritariamente crítica. Muchos usuarios mostraron temor ante un escenario donde los robots asumen funciones laborales cotidianas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/1991735383974113655?s=46&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/fuMMpDolr9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2025 “Aunque me parece genial ver cuánto avanzó la tecnología, no me entusiasma que los robots les quiten el trabajo a las personas. Su uso óptimo reside en utilizarlos en funciones especializadas y en situaciones donde corren riesgo vidas humanas”, escribió un usuario, a modo de ejemplo.

Acusaciones contra Elon Musk Entre las respuestas destacadas apareció la crítica a lo que algunos consideran una postura inconsistente del fundador de Tesla. “Él publica sobre la extinción humana debido a las bajas tasas de natalidad... pero luego promueves que los robots se apoderen de todos los trabajos humanos y que no se necesiten humanos en absoluto. Una de dos, amigo”, señaló otro comentario que se volvió viral. Las advertencias sobre un posible reemplazo masivo de trabajadores volvieron a ganar fuerza, especialmente tras las recientes declaraciones del propio Musk relacionadas con el futuro laboral bajo la supremacía de la inteligencia artificial. Las predicciones de Musk sobre el trabajo del futuro En un discurso pronunciado durante el Foro de Inversión Estados Unidos–Arabia Saudita, Musk afirmó que la combinación de robots humanoides y sistemas de IA avanzados transformará la economía global hasta volver opcional la necesidad de trabajar. Según sostuvo, en ese punto el dinero también perdería relevancia social. “Será como practicar un deporte o un videojuego o algo por el estilo. De la misma manera, puedes ir a la tienda y comprar verduras, o puedes cultivar verduras en tu patio trasero”, expresó al describir ese escenario hipotético.