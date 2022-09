Bolsonaro se modera y admite errores durante la pandemia

Lo hizo junto con un arrepentimiento por burlarse de las víctimas de covid-19. En un intento por cambiar el talante para recuperarse en las encuestas, Bolsonaro dijo que, en caso de ser vencido, aceptará las reglas del juego y entregará el poder.

“Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad”, dijo al canal evangelista de streaming Collab. El presidente, de 67 años, dijo que no se siente “un salvador de la patria”. Bolsonaro descartó ante los evangelistas -un público dentro del cual tiene preferencia- los discursos de amenazas de no aceptar el resultado electoral que viene repitiendo desde 2021, poniendo en duda el funcionamiento de las urnas electrónicas que se utilizan en Brasil desde 1998.

El mandatario también mostró arrepentimiento de algunas de sus declaraciones más polémicas durante la pandemia, como cuando dijo que no era “sepulturero” para ocuparse del tema o de la negociación para adquirir vacunas, siendo que Brasil es el segundo país en muertes después de Estados Unidos por covid-19. “Me sobrepasé. Perdí la línea, por eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría”, dijo Bolsonaro, quien también recordó que dijo que si alguien recibía la vacuna se convertiría en un yacaré. “Eso fue una figura de lenguaje”, subrayó y también fue llevado a arrepentirse por haber dicho que después de tener cuatro varones la llegada de su hija Laura, la primera mujer, “fue producto de un momento de debilidad” de su “hombría”. “Ahí metí la pata”, agregó.

El mandatario de ultraderecha, sin embargo, defendió las acciones de su gobierno de impulsar la automedicación de la población con remedios sin efectividad como una forma de supuesta prevención, lo que le valió la acusación de la comisión investigadora del Senado. Las nuevas declaraciones de Bolsonaro ocurrieron luego de que la cadena Globo divulgara que Lula avanzó de 44% a 46% en dos semanas, mientras que Bolsonaro se mantuvo en 31%. Contando los votos válidos (sin blancos ni anulados), Lula vencería con el 51%, aunque el margen de error es de dos puntos, según la encuesta Ipec (exIbope).