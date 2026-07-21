Una fuerte nevada azota Catamarca: temperaturas de -27 °C, animales bajo la nieve y trabajadores varados

En la zona de Tres Quebradas, ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera Fiambalá, se vive uno de los escenarios más dramáticos por el temporal. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas en redes sociales.

La provincia de Catamarca es una de las zonas más afectadas por la intensa ola de frío polar que afecta a gran parte de la cordillera del país. La intensa nevada impide cualquier tipo de desplazamiento y provocó que autos, casas y hasta animales quedaran totalmente cubiertos por la nieve.

En la zona de Tres Quebradas , ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera Fiambalá , se vive uno de los escenarios más dramáticos por el temporal. La caída de nieve provocó un manto blanco que tapó el paisaje seco de la zona con temperaturas que llegaron hasta -27 grados.

Ante este escenario, los trabajadores de la zona permanecen resguardados dentro del campamento a la espera de una mejora del tiempo que les permita retomar las actividades y abandonar el lugar de manera segura.

Las imágenes se viralizaron en las últimas horas por la magnitud del temporal. Las camionetas quedaron completamente cubiertas por la nieve y, en algunos sectores, la acumulación supera el metro de altura, situación que termina afectando a las casas y hasta a los animales.

A esto se suma una visibilidad prácticamente nula en distintos momentos del día, producto de la persistencia de las nevadas y la intensidad del viento, condiciones que imposibilitan la circulación de personas y vehículos.

Tres Quebradas es una zona de operaciones mineras y, por el momento, toda la actividad permanece condicionada por el temporal. La prioridad continúa siendo preservar la seguridad del personal hasta que los accesos vuelvan a ser transitables.

Cómo seguirá el temporal según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este martes seguirá soplando un fuerte viento. Los datos indican que las ráfagas llegarán hasta los 69 kilómetros por hora.

Ante este escenario, los trabajadores de la zona permanecen resguardados dentro del campamento a la espera de una mejora del tiempo que les permita retomar las actividades y abandonar el lugar de manera segura.

En cuanto al sistema de alertas tempranas del organismo nacional, toda la provincia catamarqueña se encuentra bajo advertencias, tanto de color naranja como amarillas.

En el centro y el oeste, la situación es crítica con alertas naranjas por vientos. Sobre el oeste, la advertencia es por el mismo motivo, pero la situación desciende a color amarillo.

Para el miércoles se espera una mínima de 1 grados en Fiambalá, con máxima de 15 grados por la tarde. Para la jornada, el SMN decidió activar una alerta amarilla en la zona de la cordillera por viento.

A partir del jueves, comenzará la mejoría. La temperatura, de a poco, irá en ascenso y ya no se esperan alertas de ningún tipo. Según el pronóstico del SMN, la mínima será de apenas 2 grados con máxima de 18 grados, con vientos de hasta 50 km/h por la segunda mitad del día.

A partir del viernes ya no se esperan vientos. La mínima será de 4 grados y la máxima en el termómetro llegará a marcar los 20 grados.