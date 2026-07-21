Tesla y Starlink se unen: cómo funcionará la nueva antena satelital V5 en los Cybercab

El sistema sumará conectividad en zonas sin cobertura móvil, con acceso a servicios en la nube, actualizaciones y navegación para los vehículos autónomos.

Tesla incorporará una antena Starlink V5 en sus futuros Cybercab para mejorar la conexión a Internet de sus robotaxis autónomos . La tecnología permitirá que los vehículos tengan acceso a Internet mediante satélites en órbita baja, incluso en lugares donde las redes móviles tradicionales presentan limitaciones.

La incorporación de esta herramienta busca reforzar las funciones digitales del transporte , como la comunicación con servicios en la nube, las actualizaciones del sistema, la navegación y las opciones de entretenimiento para los pasajeros.

La V5 permitirá que los Cybercab de Tesla puedan conectarse a internet a través de la red de satélites de Starlink, propiedad de Elon Musk, sin depender exclusivamente de las antenas terrestres de telefonía móvil.

Esta característica será clave para un vehículo pensado para circular de manera autónoma , ya que necesita mantener comunicación constante con diferentes servicios digitales. Estará ubicada en la parte trasera y funcionará junto con la antena GPS y conexión 5G LTE .

El sistema permitirá que el robotaxi pueda recibir información desde la nube , descargar actualizaciones de software , acceder a mapas y mantener operativas distintas funciones conectadas durante los recorridos. Además, ofrecerá una alternativa de conexión en zonas rurales, rutas alejadas o lugares donde la cobertura celular sea baja o directamente inexistente.

Sin embargo, Tesla no utilizaría exactamente la versión convencional de la antena V5, ya que ese modelo no fue diseñado originalmente para funcionar mientras está en movimiento. La compañía trabaja en una variante adaptada para automóviles, con modificaciones pensadas para soportar desplazamientos constantes.

Entre los cambios previstos aparece la incorporación de un receptor GNSS, destinado a mejorar la ubicación satelital del vehículo, y una mayor resistencia frente a temperaturas elevadas. La tecnología puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 375 Mbps

A su vez, se reduciría el tamaño del dispositivo hasta aproximadamente 1,09 kilogramos, frente a los cerca de 2,95 de modelos previos.

Cybercab de Tesla: cómo es el vehículo sin volante, ni pedales

El Cybercab es el proyecto de Tesla para ingresar al mercado de los robotaxis autónomos con un vehículo diseñado desde el inicio para funcionar sin conductor. A diferencia de los modelos tradicionales de la compañía, elimina el volante y los pedales, ya que la conducción queda completamente en manos del sistema autónomo.

El interior fue pensado exclusivamente para transportar pasajeros. Cuenta con dos asientos y una pantalla central desde la que los usuarios podrán interactuar con el auto, seleccionar destinos y acceder a diferentes funciones digitales durante el viaje.

Su diseño exterior se diferencia de otros modelos de Tesla por una carrocería compacta tipo coupé y puertas de apertura vertical similares a las denominadas alas de gaviota. La configuración busca optimizar el espacio.

El funcionamiento depende del sistema Full Self-Driving (FSD) desarrollado por Tesla, una tecnología basada principalmente en cámaras y procesamiento de inteligencia artificial para interpretar el entorno, reconocer objetos, analizar rutas y tomar decisiones durante la circulación.

En cuanto a sus características técnicas, documentos presentados ante organismos reguladores indicaron que el Cybercab contaría con un motor eléctrico delantero, una batería de iones de litio de aproximadamente 48 kWh y una autonomía estimada que podría superar los 600 kilómetros según determinados ciclos de medición.