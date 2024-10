Brasil vuelve a las urnas el domingo: todas las miradas puestas en San Pablo

Este domingo 6 de octubre se realizarán las elecciones locales de alcaldes y concejales en los 5.569 municipios que se encuentran dentro de Brasil . Los resultados de los comicios podrían anticipar el panorama para las elecciones presidenciales del 2026. San Pablo , la ciudad más poblada del país, no tiene un claro favorito para liderar las urnas, con tres contendientes a llevarse la victoria.

De hecho, en su página web, enumeró una lista de motivos para que los habitantes lo voten: 1) no depende de la política para vivir; 2) es el cambio que San Pablo necesita; 3) no usa dinero público; 4) no es parte del sistema; 5) se preocupa por el pueblo; 6) comenzó de cero; 7) tiene la energía que ningún otro candidato posee.

Completan las opciones electorales en San Pablo la socialista Tabata Amaral, con el 11%; José Luiz Datena, del Partido Socialdemócrata (PSDB), con el 4%; y por último, Marina Helena, del Novo, con el 2%.

Otra de sus principales ciudades, Río de Janeiro, tiene números más claros, pero no seguros: el actual alcalde y aliado del presidente Lula da Silva, Eduardo Paes, bajó del 59% al 54% la ventaja ante el candidato apoyado por Bolsonaro, Alexandre Ramagem, quien subió del 17% al 22%, de acuerdo a la consultora Datalfolha.