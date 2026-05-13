Lula da Silva derogó un impuesto a las pequeñas compras a través de plataformas como Shein y Temu

El mandatario apuntó contra un impuesto para aquellas compras menores a u$s50. Lo había aplicado en 2024 de forma previsional, con el apoyo de la industria nacional y para alentar una competencia más leal.

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional y contaba con respaldo de la industria brasileña.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , derogó un impuesto que regía para compras pequeña, de menos de u$s50, a través de plataformas de comercio, como Shein o Temu . La decisión forma parte de una de sus últimas acciones previo a las elecciones de este año, en las que se enfrentaría al senador Flavio Bolsonaro .

Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial. Allí, el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti , lo valoró de la siguiente manera: "Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular , de las personas más pobres".

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después. El impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña , en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.

Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. "Conseguimos prácticamente eliminarlo (...), entonces podemos dar un paso adelante" y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

El anuncio llegó a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato mientras se enfrente con el senador Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo.

El Tribunal Supremo de Brasil frenó la ley que reducía las condenas de los golpistas

El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil suspendió temporalmente este viernes la aplicación de la ley promulgada por el Congreso que permite reducir las penas de los condenados por los actos golpistas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, incluyendo la del exjefe de Estado Jair Bolsonaro. El movimiento del Supremo Tribunal Federal devuelve el conflicto a su estado de tensión máxima: lo que el Congreso construyó en semanas, la Corte lo congeló en horas.

La suspensión fue determinada en una cautelar expedida por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio en el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por haber liderado una trama golpista contra Lula. De Moraes afirmó que la llamada "Ley de Dosimetría" no puede ser aplicada hasta que el pleno de la Corte Suprema se pronuncie sobre al menos dos denuncias presentadas por partidos políticos de izquierda que cuestionan la constitucionalidad de la medida.