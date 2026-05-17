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17 de mayo 2026 - 12:33

Lula da Silva busca una relación más pragmática con Donald Trump para bajar las tensiones entre Brasil y EEUU

El gobierno brasileño considera clave mantener una relación estable con Washington en medio de un escenario global marcado por disputas geopolíticas.

Brasil mueve fichas para acercarse a Trump y blindar la relación bilateral.

Brasil mueve fichas para acercarse a Trump y blindar la relación bilateral.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intenta abrir una nueva etapa en la relación con Donald Trump y apuesta a construir un vínculo más pragmático con Washington, pese a las fuertes diferencias políticas e ideológicas que mantiene con el mandatario republicano.

Según reveló The Washington Post, Lula considera que una relación personal más fluida con Trump podría beneficiar a Brasil en materia comercial, atraer inversiones estadounidenses y reducir el riesgo de nuevas tensiones arancelarias o sanciones económicas.

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Lula mueve fichas para acercarse a Trump y blindar la relación bilateral

La estrategia del líder brasileño marca un giro respecto del clima de confrontación que predominó durante los primeros meses del regreso de Trump a la Casa Blanca. En Brasilia entienden que, más allá de las diferencias diplomáticas, Estados Unidos sigue siendo un socio clave para la economía brasileña y para sectores estratégicos vinculados a energía, minerales críticos e industria tecnológica.

Fuentes cercanas al gobierno brasileño aseguran que Lula pretende sostener una posición de autonomía internacional sin romper puentes con Washington. El mandatario mantiene críticas hacia la política exterior de Trump, especialmente sobre Venezuela, Medio Oriente e Irán, aunque busca evitar que esas discrepancias bloqueen la agenda bilateral.

trump lula
Brasil busca evitar un choque con Trump y reforzar la cooperaci&oacute;n econ&oacute;mica.

Brasil busca evitar un choque con Trump y reforzar la cooperación económica.

En paralelo, el gobierno brasileño observa con preocupación algunos movimientos de la administración republicana en América Latina. En las últimas semanas surgieron tensiones por la posibilidad de que Estados Unidos catalogue como organizaciones terroristas a bandas criminales brasileñas, una iniciativa que generó inquietud en el Palacio del Planalto por sus posibles implicancias políticas y financieras.

La relación entre Lula y Trump también se da en un contexto político sensible para Brasil. El presidente brasileño enfrenta un escenario electoral complejo de cara a 2026, mientras sectores vinculados al bolsonarismo buscan fortalecer sus lazos con la Casa Blanca y capitalizar el alineamiento con el trumpismo regional.

Pese a ese escenario, Lula apuesta a mostrarse como un líder capaz de negociar con distintos polos de poder global. Su objetivo es evitar un deterioro de la relación con Estados Unidos sin abandonar la estrategia de diversificación internacional que Brasil mantiene con China, India y los BRICS.

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