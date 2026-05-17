Nicolás Otamendi cada vez más cerca de River: ya tendría tomada la decisión de irse de Benfica y regresar al país

El defensor campeón del mundo no renovará su contrato en Portugal y, según medios lusos, jugará en River después del Mundial 2026.

En Portugal aseguran que Nicolás Otamendi ya le comunicó a José Mourinho su decisión de dejar Benfica.

Nicolás Otamendi decidió ponerle fin a su ciclo en Benfica y, según medios de Portugal, ya le comunicó la noticia a José Mourinho durante el fin de semana. El defensor campeón del mundo quedará libre tras el Mundial 2026 y su intención es regresar al fútbol argentino, con River Plate como principal destino.

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La noticia explotó en las últimas horas luego de una publicación del diario portugués A Bola, que aseguró que el zaguero argentino ya tomó la decisión de abandonar Benfica una vez finalizado su contrato.

“ Ahora, se acaba su etapa en el Benfica. Otamendi se lo comunicó a Mourinho ”, tituló el medio luso. Además, agregaron: “ El central argentino jugó su último partido este sábado y luego fichará por River Plate ”.

El defensor tiene vínculo con el conjunto portugués hasta el 30 de junio de 2026 y, a diferencia de lo ocurrido el año pasado durante el Mundial de Clubes, esta vez optó por no renovar.

El defensor campeón del mundo no renovaría su contrato y se iría tras el Mundial 2026.

De esta manera, el campeón del mundo cumpliría uno de sus grandes deseos personales: regresar al fútbol argentino y vestir la camiseta de River, club del que reconoció públicamente ser hincha.

La decisión emocional que acerca a Otamendi al Millonario

Según detalló el periodista portugués Nuno Paralvas, Otamendi contaba con distintas ofertas para continuar su carrera en Europa y también recibió propuestas desde Arabia Saudita.

Sin embargo, la decisión final habría estado atravesada principalmente por una cuestión emocional y familiar.

El posible regreso del defensor al país también coincide con las vueltas recientes de otros campeones del mundo como Ángel Di María y Leandro Paredes, quienes decidieron continuar sus carreras en el fútbol argentino tras largos ciclos en Europa.

leandro paredes angel di maria Ángel Di María y Leandro Paredes ya volvieron al país, marcando una tendencia entre los referentes de la Selección.

En Argentina ya habían anticipado su regreso

La información difundida en Portugal va en línea con versiones que comenzaron a circular semanas atrás en medios argentinos.

En ESPN, el periodista Juan Pablo Marrón había adelantado que el regreso de Otamendi estaba encaminado y que, después del Mundial 2026, el defensor “se va a poner bajo las órdenes de Eduardo Coudet”.

Aunque desde el entorno del jugador evitaron hacer declaraciones públicas sobre el tema, en River siguen de cerca la situación y crece la expectativa de cara a un posible arribo del experimentado defensor.

La huella que deja Otamendi en Benfica

La salida de Nicolás Otamendi representará una baja muy importante para Benfica tanto dentro como fuera de la cancha.

otamendi benfica.jpg El defensor disputó 280 partidos en el club portugués desde su llegada en 2019.

Desde su llegada en la temporada 2019/20, el defensor disputó 280 partidos, convirtió 18 goles y aportó 8 asistencias, además de transformarse en uno de los líderes y capitanes del plantel.

El último encuentro del argentino con la camiseta de Las Águilas fue este sábado en la victoria por 3-1 frente a Estoril.

Sin embargo, el triunfo no alcanzó para clasificar a la próxima Champions League, ya que Sporting Lisboa terminó por delante en la tabla y Benfica cerró el campeonato en puestos de Europa League.