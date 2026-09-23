Buscan en Italia a Nicolás Merlano, un argentino de 42 años que desapareció hace 3 meses luego de sufrir un robo + Agregar ámbito en









Se trata de Nicolás Merlano, quien estaba en Europa desde mayo y perdió contacto en su familia en junio. Antes pasó por otros países y la familia necesita fondos para avanzar con su búsqueda internacional.

Merlano llegó en mayo y pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. Gentileza: La Nación

Un argentino identificado como Nicolás Merlano (42) es buscado intensamente luego de desaparecer en Italia hace tres meses, tras sufrir un rubo. Viajó a Europa como turista, donde recorrió varios países, y su familia perdió el contacto con él a fines de junio. Hay alerta de Interpol.

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Merlano llegó en mayo y pasó por España, Francia y Bélgica antes de llegar a Italia. La familia realizó una denuncia y se activó una alerta internacional de Interpol.

Su hermana Daniela aseguró que la última comunicación que tuvo con la familia fue el 27 de junio, a través de WhatsApp, según TN y en ese momento Nicolás le contó que le habían robado la mochila donde llevaba pertenencias.

Un argentino de 42 años es buscado en Italia: desapareció hace tres meses luego de sufrir un robo “Nos contó que le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató Daniela. Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando vencía su estadía como turista.

“Le habían robado su mochila con dinero para el viaje y un hombre de nacionalidad francesa le ofreció trabajo”, relató su hermana. Facebook Ante la falta de noticias, los familiares se comunicaron con Interpol y la organización activó una alerta internacional para intentar localizar al joven. A su vez, a la familia le recomendaron contactar a un abogado internacionalista para avanzar con la búsqueda, un proceso que implica una inversión de dinero para a cual no llegan ya que Daniela es docente y sus padres son jubilados.

Por esa razón, evalúan abrir una caja de ahorro en pesos y dólares para recibir colaboraciones y poder contratar al abogado. Mientras tanto, intentan reconstruir sus últimos movimientos en Italia y encontrar cualquier dato que permita determinar dónde se encuentra. Giorgia Meloni endurece las reglas en las escuelas de Italia con un límite de extranjeros por aula y veto al burka La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció este domingo que su Gobierno prepara una medida para establecer por ley un número máximo de estudiantes extranjeros por aula. El anuncio fue realizado durante el cierre de Fenix, el encuentro de la organización juvenil de su partido, Hermanos de Italia, en Roma. La iniciativa será presentada próximamente ante el Consejo de Ministros, aunque Meloni todavía no precisó cuál será el número o porcentaje máximo de alumnos extranjeros permitido en cada clase. La medida estará acompañada por otras disposiciones vinculadas con la integración escolar: el Gobierno prevé exigir que los padres de estudiantes extranjeros con graves dificultades de integración aprendan italiano y prohibir el uso del burka y el niqab en las escuelas. Durante su discurso, la primera ministra justificó el límite propuesto al señalar que la integración puede verse dificultada cuando una proporción elevada de los alumnos de una clase no domina el italiano. Según Meloni, una situación en la que un solo estudiante no habla el idioma puede resolverse mediante la interacción con sus compañeros y docentes, pero sostuvo que el escenario cambia cuando son muchos los alumnos que enfrentan esa dificultad.

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