Eni y Petronas vuelven a asociarse mientras la italiana avanza con YPF y XRG por Argentina LNG

La petrolera italiana y la malaya firmaron un acuerdo para estudiar biocombustibles de alto rendimiento. La alianza se produce mientras Eni avanza junto a YPF y XRG en Argentina LNG, el proyecto para exportar gas de Vaca Muerta mediante unidades flotantes de licuefacción.

El acuerdo muestra que la relación entre Eni y Petronas continúa activa en distintos negocios energéticos, pese a que sus caminos se separaron en el proyecto de GNL que YPF había impulsado originalmente con la petrolera malaya.

La petrolera italiana Eni y la malaya Petronas volvieron a sellar un acuerdo estratégico, esta vez para analizar el desarrollo de una nueva generación de biocombustibles destinados inicialmente a competencias de automovilismo y, posteriormente, a posibles aplicaciones comerciales. La asociación tiene además un dato particular para la Argentina: Petronas fue durante años el socio elegido por YPF para desarrollar un megaproyecto de GNL a partir del gas de Vaca Muerta , pero finalmente abandonó esa iniciativa.

El nuevo acuerdo entre ambas compañías fue firmado el 7 de septiembre de 2026, durante el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 . Eni y Petronas suscribieron un Feasibility Agreement para evaluar técnica y comercialmente la producción de biocombustiibles (bio-gasolinas) de alto rendimiento a partir de materias primas renovables, tomando como punto de partida la tecnología Ecofining , desarrollada por Eni para producir combustibles renovables.

La iniciativa busca analizar el perfil técnico, de mercado y de sostenibilidad de estos nuevos combustibles, además de sus niveles de desempeño. La primera aplicación podría estar vinculada al automovilismo deportivo, para luego evaluar su utilización en productos comerciales.

El acuerdo muestra que la relación entre Eni y Petronas continúa activa en distintos negocios energéticos, pese a que sus caminos se separaron en el proyecto de GNL que YPF había impulsado originalmente con la petrolera malaya.

Eni aportará su experiencia en soluciones energéticas sostenibles y en la producción de biocombustibles a través de sus refinerías de Enilive , donde desarrolla productos a partir de materias primas renovables, entre ellos diésel HVO y combustible sostenible para aviación, conocido como SAF.

La compañía italiana también trabaja en el desarrollo de nuevas bio-gasolinas. Según explicó Eni, su experiencia incluye la producción comercial de combustibles renovables y una red de distribución de HVO que actualmente alcanza a más de 1.700 estaciones de servicio en Europa.

Petronas, por su parte, aportará su experiencia en tecnología de combustibles, desde productos de origen fósil hasta combustibles sostenibles de alto rendimiento destinados a motores de combustión, además de sus capacidades en desarrollo avanzado de productos y soluciones energéticas sostenibles.

La cooperación no es nueva. Ambas compañías también participan de otros negocios conjuntos. Recientemente crearon Searah, una empresa independiente 50/50 que reúne activos y operaciones en Indonesia y Malasia, con una cartera de 19 activos de producción y desarrollo de gas.

Además, Eni, a través de Enilive, y Petronas participan junto a la compañía malaya Euglena en Pengerang Biorefinery, una iniciativa para desarrollar una biorrefinería en Johor, Malasia. La instalación apunta a procesar hasta 650.000 toneladas anuales de materias primas renovables desde el segundo semestre de 2028 y producir SAF, HVO y bio-nafta.

El nuevo acuerdo en biocombustibles, por lo tanto, consolida una relación industrial que continúa vigente en Asia, aun después de la salida de Petronas del proyecto argentino de GNL.

De Petronas a Eni: el giro del proyecto de GNL de YPF

La historia argentina comenzó en 2022, cuando YPF y Petronas firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en uno de los proyectos de infraestructura energética más ambiciosos de la Argentina: construir una planta de GNL para transformar el gas de Vaca Muerta en un producto exportable a gran escala.

La iniciativa contemplaba inicialmente una planta de licuefacción en tierra, acompañada por infraestructura de transporte y una ampliación portuaria. El proyecto proyectaba una inversión del orden de u$s30.000 millones, con una primera etapa de alrededor de 5 Mtpa de GNL y una expansión posterior que llevaría la capacidad a más de 25 Mtpa.

YPF y Petronas habían trabajado durante años en la iniciativa y avanzaban hacia una estructura de asociación en la que la petrolera argentina tendría el control del proyecto. Sin embargo, las condiciones macroeconómicas argentinas, las dificultades para estructurar una inversión de semejante magnitud y el escenario político que rodeó la definición de la localización de la planta terminaron complicando el desarrollo del esquema original.

Finalmente, Petronas decidió retirarse del proyecto en 2025, en el marco de una revisión de sus prioridades de inversión globales. YPF, bajo la conducción de Horacio Marín, decidió mantener en marcha el objetivo de convertir a la Argentina en un exportador relevante de GNL, pero modificó el modelo de desarrollo.

El cambio fue central: en lugar de comenzar con una gigantesca planta de licuefacción terrestre, el nuevo esquema se apoya en unidades flotantes de licuefacción, conocidas como FLNG, que permiten reducir los requerimientos iniciales de capital y acelerar el desarrollo de la infraestructura exportadora.

Eni, YPF y XRG: el nuevo proyecto para exportar el gas de Vaca Muerta

Con la salida de Petronas, YPF buscó nuevos socios internacionales de escala para relanzar el proyecto. Así se conformó la alianza con Eni y XRG, el brazo internacional de la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, ADNOC.

El proyecto pasó a denominarse Argentina LNG y plantea una cadena integrada que comienza en Vaca Muerta y termina con la exportación del gas natural licuado desde la costa atlántica.

El esquema base contempla 12 millones de toneladas anuales de capacidad de licuefacción, distribuidas en dos unidades flotantes de 6 Mtpa cada una, que podría adicionar 6 Mtpa más hasta llegar a 18. El gas provendrá de bloques dedicados de Vaca Muerta y será sometido a una cadena de recolección, tratamiento, transporte y procesamiento antes de llegar a las unidades de licuefacción.

El proyecto contempla además infraestructura en Neuquén y Río Negro. En Neuquén se concentrará una parte clave del procesamiento inicial del gas, mientras que en Río Negro se desarrollarán instalaciones vinculadas al transporte, fraccionamiento, almacenamiento y exportación.

El Complejo Industrial Neuquén, cuya principal instalación será una planta integrada de tratamiento de gas, tendrá un rol central en esa cadena. Allí se realizará la separación y acondicionamiento del gas y de los líquidos asociados antes de su transporte hacia Río Negro. La iniciativa -que ya tiene un RIGI y está en proceso de audiencia pública- también prevé el desarrollo de infraestructura específica para los bloques dedicados de Vaca Muerta, incluyendo pozos, instalaciones de recolección y ductos.

La hoja de ruta establece como objetivo alcanzar la decisión final de inversión durante el cuarto trimestre de 2026 para la primera etapa de 12 Mtpa. La primera unidad flotante de licuefacción está prevista para entrar en operación en 2030, mientras que la segunda lo haría en 2031.

El proyecto apunta así a construir una nueva plataforma exportadora para el gas argentino, con una estructura de socios internacionales que combina la experiencia de YPF en Vaca Muerta con la capacidad de Eni y XRG para desarrollar proyectos energéticos de escala global.

Una nueva etapa para el GNL argentino

El recorrido desde Petronas hasta Eni y XRG muestra cómo cambió el diseño del proyecto de GNL argentino en apenas cuatro años. La iniciativa que comenzó en 2022 con una planta de licuefacción terrestre y una inversión multimillonaria fue reformulada después de la salida de Petronas. El nuevo modelo apuesta por FLNG, una infraestructura flotante que permite avanzar por etapas y reducir las necesidades iniciales de capital, mientras YPF conserva el liderazgo del proyecto.

Para Eni, además, Argentina LNG se suma a una cartera internacional en la que la compañía italiana combina petróleo y gas con nuevas soluciones energéticas. Y para Petronas, su salida del proyecto argentino no significó el fin de su relación con Eni: apenas dos años después de quedar fuera del esquema de GNL de YPF, ambas compañías volvieron a asociarse en un negocio vinculado a la transición energética.

“El objetivo del acuerdo es evaluar los perfiles técnicos, de mercado y de sostenibilidad, así como los niveles de rendimiento de nuevas bio-gasolinas a partir de materias primas renovables”, señaló Eni al anunciar el convenio.