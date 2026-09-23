Día Mundial del Perro Adoptado: por qué se celebra el 23 de septiembre y el origen de la fecha + Agregar ámbito en









Los motivos detrás de la elección de la jornada para homenajear a los animales rescatados y de dónde surge esta iniciativa para concientizar sobre el abandono animal.

Se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado para concientizar sobre el abandono y promover la tenencia responsable. Pexels

El 23 de septiembre se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado, una fecha creada para visibilizar a los animales que sufrieron el abandono y brindar un reconocimiento a las familias que les abren las puertas de sus hogares. La efeméride busca promover la adopción responsable y recordar que incorporar un perro al hogar es un compromiso de por vida que exige tiempo, espacio y recursos.

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En la Argentina, según estudios de la consultora Kantar, el 80% de los hogares del país convive con al menos una mascota, uno de los porcentajes más elevados del mundo. Además, ese mismo relevamiento señala que el 62% de las personas que tienen un perro o un gato llegaron a ellos a través de la adopción, mientras que un 25% los recibió como regalo.

Pexels 23 de septiembre, Día Mundial del Perro Adoptado La conmemoración de esta jornada invita a concientizar sobre el trabajo de los refugios, proteccionistas y familias que rescatan animales de la calle. Adoptar no se limita a llevar una mascota a casa, sino que implica cubrir sus necesidades de alimentación, controles veterinarios, vacunación y castración, además de respetar el período de adaptación que requiere todo perro rescatado para volver a confiar.

Por este motivo, las organizaciones proteccionistas aprovechan cada 23 de septiembre para promover el lema de adoptar en lugar de comprar. La jornada impulsa también la colaboración con los espacios de tránsito y refugios que reciben diariamente a cientos de animales a la espera de un hogar definitivo.

Pexels Origen de la fecha El Día Mundial del Perro Adoptado nació por iniciativa de agrupaciones proteccionistas de distintos países para instalar en la agenda pública la problemática del abandono animal. Con el crecimiento del movimiento por los derechos de los animales a nivel global, el 23 de septiembre se consolidó como una fecha clave para visibilizar las historias de recuperación de los perros rescatados.

El propósito principal del origen de esta conmemoración es concientizar sobre la sobrepoblación en las calles y en los refugios. A través de campañas de educación, se busca fomentar la castración masiva como la herramienta más eficaz para evitar nacimientos no deseados y frenar el ciclo del abandono. Magnific Adopción de perros en Argentina A pesar del alto porcentaje de adopciones en el país, la problemática de los animales sin hogar sigue siendo alarmante. Según estimaciones del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, alrededor de 20 millones de perros viven en situación de calle en la Argentina, lo que representa cerca de la mitad de la población canina total. De ese número, solo uno de cada diez logra ser adoptado. Para colaborar con la identificación de las mascotas, se creó de forma privada el Registro Nacional de Perros y Gatos, una plataforma digital y gratuita donde los tutores pueden anotar a sus animales con foto, localidad y datos de contacto para facilitar su reencuentro en caso de pérdida. Hasta el momento, el sistema cuenta con más de 27.000 inscriptos, de los cuales el 79% declaró haber elegido la adopción.

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