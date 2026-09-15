Giorgia Meloni avanza con una polémica reforma electoral en Italia y la oposición intenta frenarla

El Senado italiano aprobó el proyecto de la presidenta del Consejo de Ministros italiano. El mismo establece un premio de mayoría para las coaliciones que superen el 42% de los votos y modifica las reglas de cara a las elecciones generales de 2027.

El gobierno de Giorgia Meloni avanzó este martes con una controvertida reforma electoral en Italia después de conseguir su aprobación en el Senado , en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición , que calificó la iniciativa como una “ley fraude” .

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El proyecto consiguió 113 votos a favor, 71 en contra y dos abstenciones . Durante el debate, legisladores opositores exhibieron carteles para expresar su rechazo a una modificación que cambiará sustancialmente las reglas con las que se realizarán las elecciones generales de 2027 .

La iniciativa todavía no completó su trámite parlamentario. Aunque anteriormente recibió el respaldo de la Cámara de Diputados , las modificaciones incorporadas por el Senado obligarán a que regrese a la Cámara baja para una tercera lectura.

Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el actual sistema mixto, que combina representación proporcional y distritos uninominales, por un mecanismo esencialmente proporcional acompañado por un premio de mayoría .

La coalición que consiga al menos el 42% de los votos recibirá 70 diputados y 35 senadores adicionales , con el objetivo declarado de garantizar una mayoría parlamentaria estable al espacio ganador.

Italia tendrá elecciones presidenciales en 2027. RTVE

La reforma establece, sin embargo, un límite para ese beneficio: la fuerza vencedora no podrá superar los 220 diputados y 113 senadores.

Si ninguna coalición alcanza el 42% o los resultados determinan diferentes vencedores para la Cámara de Diputados y el Senado, los escaños serán repartidos de manera proporcional y no se aplicará el premio de mayoría.

El oficialismo argumentó que el nuevo esquema permitirá mantener la representación proporcional y, al mismo tiempo, otorgar mayor estabilidad al gobierno que surja de las urnas.

Las coaliciones deberán presentar a su candidato a primer ministro

La iniciativa incorpora además modificaciones en la conformación de las alianzas electorales. Cada coalición deberá informar antes de las elecciones quién será su candidato a primer ministro y presentar conjuntamente su programa de gobierno.

También se introducirá un sistema de voto mediante preferencias, por el cual cada elector podrá seleccionar hasta tres candidatos pertenecientes a una misma lista, respetando una alternancia de género. No obstante, se mantendrá un cabeza de lista bloqueado, que quedará excluido de ese mecanismo de preferencias.

Los principales cuestionamientos surgieron de los bloques opositores, que acusaron al Gobierno de modificar el sistema electoral cuando comienza a tomar forma la carrera hacia los comicios de 2027.

El exprimer ministro Matteo Renzi fue uno de los dirigentes que rechazó con mayor dureza el proyecto y sostuvo que el oficialismo diseñó las nuevas reglas para mejorar sus posibilidades de permanecer en el Gobierno.

Las críticas aparecieron además en momentos en que la coalición gobernante atraviesa tensiones internas y enfrenta una creciente competencia dentro del propio espacio de derecha.

En ese escenario cobró relevancia la aparición de National Future, una nueva fuerza ubicada a la derecha de Meloni que podría disputarle una parte de su electorado. Hasta el momento, la primera ministra descartó la posibilidad de establecer una alianza con esa formación.

El oficialismo rechazó las acusaciones de una “ley fraude”

Desde el Gobierno negaron que la reforma tenga como objetivo garantizar la continuidad electoral de la actual coalición y defendieron el nuevo sistema como una herramienta para mejorar la gobernabilidad.

El presidente del Senado y dirigente de Hermanos de Italia, Ignazio La Russa, calificó la aprobación como “un gran paso adelante”. También rechazó que el umbral del 42% permita anticipar qué espacio político será beneficiado por el premio de mayoría en las próximas elecciones.

La discusión quedó así atravesada por dos posiciones enfrentadas, y que mientras el Gobierno sostiene que busca garantizar estabilidad parlamentaria, la oposición denuncia que las nuevas reglas fueron diseñadas para beneficiar electoralmente a la coalición de Meloni.

Cuándo podría aprobarse definitivamente la reforma

La votación del Senado no cerró el debate legislativo. Debido a las modificaciones realizadas sobre el texto que anteriormente había aprobado Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara baja.

La nueva discusión está prevista a partir del 28 de septiembre, cuando los diputados volverán a analizar la iniciativa y podrán avanzar hacia su aprobación definitiva.

La reforma electoral continuará así en el centro de la disputa política italiana durante las próximas semanas, con las elecciones de 2027 como telón de fondo y una oposición que promete mantener su rechazo a las nuevas reglas impulsadas por Meloni.