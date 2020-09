Organizaciones ambientalistas marcharon en el mundo contra el cambio climático

Rodeada de una decena de activistas, la adolescente de 17 años reclamó levantó su famoso cartel "Skolstrejk för klimatet" ("Huelga escolar por el clima") y solicitó: "Tenemos que tratar la crisis climática como una crisis, es tan simple como eso".

"Nuestra principal esperanza, como siempre, es tratar de influir en la conciencia y la opinión pública para que la gente empiece a considerar la crisis climática, y aumentar la presión a los que están en el poder para que cambien las cosas", expresó.

En Suecia, estaban previstos más de 200 eventos, que no pudieron reunir a más de 50 personas cada uno, según las restricciones sanitarias en el país por la pandemia de coronavirus.

También hubo congregaciones en Jamaica, Australia, Alemania y Austria, entre otros, aunque, debido al contexto sanitario, se impulsaron actividades virtuales y la publicaciones en redes sociales.

En la ciudad austríaca de Viena contó con 6.000 manifestantes según los organizadores, 2.500 según la policía, que se juntaron pese al mal tiempo.

"No sabemos cuándo terminará la pandemia, pero sabemos que la crisis climática se agrava cada día y pone en peligro los derechos humanos", comentó Klara Butz, una militante residente en esa capital.

"La protección del clima no puede esperar más", "No hay planeta B" o "No quemen mi futuro" fueron los textos en algunas de las pancartas que sostuvieron los manifestantes en Berlín.

En Buenos Aires la concentración tuvo lugar en la Plaza de Mayo desde las 18, en donde distintas organizaciones llamaron a también a terminar con los desmontes y quemas y solicitaron por la Ley de Humedales.