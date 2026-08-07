Capital Humano abrió la segunda convocatoria 2026 para las becas Progresar + Agregar ámbito en









La Secretaría de Educación oficializó el nuevo período de inscripción para las distintas líneas del programa. La convocatoria comenzará el 10 de agosto para quienes busquen finalizar la educación obligatoria y el 18 de agosto para las becas de educación superior y enfermería.

Capital Humano anuncia inscripciones para becas Progresar 2026.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, oficializó la segunda convocatoria de inscripción correspondiente a 2026 del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar). La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 485/2026.

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La resolución, firmada por el secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, establece que la inscripción para la línea "Finalización de la educación obligatoria" estará habilitada entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre de 2026.

En tanto, para las líneas "Fomento de la educación superior" y "Progresar Enfermería", el período de inscripción se extenderá desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026.

En los considerandos, el Gobierno recordó que el Programa Progresar fue creado en 2014 y posteriormente transferido desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al entonces Ministerio de Educación. Además, señaló que la Ley 27.726 fijó los principios rectores del programa y estableció que la autoridad de aplicación debe realizar como mínimo dos convocatorias públicas y abiertas por año calendario.

La resolución también menciona que la primera convocatoria para 2026 y el reglamento general de cada línea de beca fueron aprobados mediante la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación, mientras que la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa impulsó la apertura de esta segunda instancia de inscripción para el ciclo lectivo en curso.

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