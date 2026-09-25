La ola de ventas de bonos de la deuda argentina no se detiene. Este viernes, los títulos soberanos en dólares vuelven a operar a la baja en Wall Street. Así, el riesgo país continúa su escalada y se acerca a los 600 puntos básicos.
El riesgo país se acerca a los 600 puntos y los bonos en dólares no detienen su caída
La ola de ventas de títulos soberano argentinos continúa ante las crecientes dudas de los inversores. El índice S&P Merval suma una nueva baja.
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El riesgo país volvió a subir y rozó los 580 puntos, mientras el S&P Merval cayó por quinta rueda al hilo
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El riesgo país tocó su mayor nivel en cinco meses y crece la presión sobre la deuda
Los bonos Globales (emitidos bajo legislación neoyorkina) caen hasta 0,5% este viernes y acumulan un derrumbe de hasta 4% solo en las últimas cinco ruedas. En tanto, los Bonares (de jurisdicción argentina) operan mixtos durante esta jornada, pero acumulan pérdidas de hasta 4,2% en una semana.
Como consecuencia, el riesgo país extiende su racha alcista. Este viernes, aumenta 2,3% y alcanza los 591 puntos básicos. De esta manera, acumula un alza del 21,9% en apenas dos semanas.
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