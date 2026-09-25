Estiman que la pobreza rozaría el 45% con las canastas actualizadas: ¿cómo quedaría la comparación contra 2023?

Cálculos privados mostraron las diferencias que habría en la medición si se utilizasen los patrones de consumo de 2017/2018 y se contemplase la mejora en la captación de ingresos de la EPH que hubo desde 2024.

La pobreza creció en la primera mitad de 2026 , por primera vez en cinco semestres, debido a la combinación del avance en el costo de las canastas básicas y el deterioro en los ingresos de los argentinos. Según la medición actual del INDEC, el porcentaje ascendió al 32,3%, aunque todavía está bastante por debajo de los niveles de 2023. Sin embargo, si se actualizase la metodología, la cifra sería considerablemente más alta y la comparación contra el fin del gobierno del Frente de Todos sería mucho más ajustada.

De acuerdo con la información oficial publicada el jueves, el 32,3% de la población de los aglomerados urbanos relevados no llegó a cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) , que determina la línea de pobreza, durante el primer semestre de 2026. El número creció respecto del 28,2% del último semestre de 2025 y del 31,6% de los primeros seis meses del año pasado.

Según la consultora Equilibra, el ascenso respondió, por un lado, a que " los bienes de primera necesidad treparon por encima de la inflación en la primera mitad de 2026". En efecto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), umbral de indigencia, subió 21,6% y la CBT 19,8%, contra un alza del 16,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En paralelo, agregaron, se observa una caída de ingresos . "Si bien aún no disponemos de los microdatos de ingresos detallados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre, el panorama hasta el primer trimestre arrojaba una caída trimestral real para asalariados formales (-4,5%) y cuentapropistas (-11,6%), mientras que los asalariados informales habían mejorado (+3%). A su vez, la publicación de pobreza de INDEC reveló que el ingreso per cápita familiar (que suma ingresos no laborales) cayó 4,5% real en el semestre, por lo que existen indicios de que en el segundo trimestre los ingresos laborales también se contrajeron en términos reales", profundizó la entidad.

Gonzalo Carrera , economista de Equilibra, hizo énfasis en la incidencia que tuvo el incremento de la canasta básica en el aumento de la pobreza. " El shock del precio de la carne explica casi la mitad del aumento de la CBA en el semestre. También fueron relevantes los aumentos en frutas y verduras. Paradójicamente, en un semestre donde el dólar subió solo 2% semestral, los precios internacionales parecen haber incidido en que muchos de estos rubros, que suelen seguir la dinámica del tipo de cambio, no amortigüen (por ejemplo, carnes, pero también panificados o aceites)", detalló.

De acuerdo con un cálculo de ExQuanti, elaborado sobre la base de datos de la EPH del INDEC, fueron 15,4 millones las personas que se ubicaron por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de 2026, frente a 13,4 millones en el segundo semestre de 2025. Cabe aclarar que se trata de un cálculo propio de la consultora para la población total del país, por eso difiere de la extrapolación directa de la tasa oficial.

Una medición alternativa para la pobreza

A partir de los datos oficiales del INDEC, Equilibra actualizó su medición alternativa, que utiliza las canastas básicas con los patrones de consumo de 2017/2018, en lugar de usar los de 2004/2005 como ocurre actualmente, y corrige las distorsiones por subdeclaración de ingresos, ya que existe un consenso generalizado de que, a partir de 2024, mejoró considerablemente la captación de ingresos por parte del INDEC (las hipótesis sobre los motivos son varias e incluyen, por ejemplo, la mera desaceleración de la inflación o una mayor fineza en los cuestionarios de la EPH).

La estimación dio como resultado que la pobreza habría subido al 44,9%. En términos de dinámica, las variaciones no parecen diferir mucho de las observadas desde 2025.

Sin embargo, las comparaciones contra 2023 y 2024 sí arrojan resultados bastante diferentes. Mientras la medición oficial indica que hoy la pobreza es 20,6 puntos porcentuales (p.p) inferior a la de enero-junio de 2024, la alternativa arroja que la baja respecto de ese período es de 11,2 p.p.

Asimismo, en comparación con el último semestre completo de Alberto Fernández en el Gobierno (abril-septiembre de 2023), el número del INDEC muestra una caída de 7,6 puntos, mientras que el cálculo de Equilibra exhibe un incremento de 0,8 puntos. Si la comparación es contra julio-diciembre de 2023, ahí sí sigue dando un retroceso (aunque menor al oficial).

Otros reparos sobre la metodología oficial del INDEC

En la misma línea, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalaron que "la medición de la incidencia de la pobreza presenta tres grandes cuestionamientos: por un lado, la captación de ingresos no laborales, afectada por el cambio sensible en la percepción de la EPH, los ingresos de los trabajadores no registrados, que se desvinculan llamativamente de la evolución del salario mínimo con el que mantuvieron una estrecha correlación durante años y hasta 2024, y el problema de las ponderaciones y el impacto sobre la estimación de la CBT".

La Universidad Católica Argentina (UCA) también puso reparos sobre la magnitud de la caída de la pobreza en los últimos años. Según el organismo, la misma habría sido sobredimensionada por los mencionados cambios en la captación de ingresos de la EPH, el uso de una CBT con ponderadores desactualizados y el desfase temporal entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas para evaluarlos en términos reales. De acuerdo con su propio cálculo, entre 2022 y 2025 la pobreza cayó 10,9 puntos porcentuales según la metodología oficial, pero la reducción sería de 3,1 puntos al incorporar los ajustes metodológicos.