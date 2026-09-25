De qué murió Oscar "el Negro" González Oro, la voz que marcó a la radio argentina + Agregar ámbito en









El histórico locutor y conductor falleció este viernes en su residencia de Punta del Este a los 74 años. La trayectoria de un ícono de los medios de comunicación en el país.

Los motivos detrás de su partida y la marca imborrable que dejó en la época dorada de la radio argentina.

El mundo de los medios de comunicación en la Argentina atraviesa un profundo dolor. Este viernes se confirmó el fallecimiento de Oscar “el Negro” González Oro a los 74 años en su casa de Punta del Este, Uruguay, lugar donde residía desde mediados de 2020. Su partida conmocionó a una audiencia masiva que lo acompañó durante casi cuatro décadas al aire.

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González Oro, nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, venía afrontando diferentes complicaciones en su salud durante los últimos años, incluyendo una severa cirugía a corazón abierto en 2017 en la que le realizaron tres bypass. Tras conocerse la triste noticia de su deceso, su entorno cercano y seguidores recuerdan al hombre cuya voz se convirtió en una compañía indispensable para millones de personas.

El Trece TV De qué murió "El Negro" Oro Si bien las causas exactas del fallecimiento no fueron informadas oficialmente en las primeras horas, se supo que el conductor venía atravesando un deterioro progresivo en su estado general de salud. Su antecedente médico más grave había ocurrido en 2017, cuando fue sometido a una intervención cardíaca de alta complejidad en la que le realizaron tres bypass.

A lo largo de su carrera, el histórico comunicador expresó en múltiples entrevistas una postura particular sobre el paso del tiempo y la finitud de la vida. Afectado profundamente en los últimos años por las pérdidas de amigos entrañables como el cantante Cacho Castaña, el banquero Jorge Brito y la relacionista pública Sofía Neiman, González Oro transitaba sus días con la tranquilidad de haber cumplido su gran vocación en los medios.

@oscar_gonzalezoro La marca de González Oro en la radio argentina El vínculo del "Negro" con la gente arrancó a comienzos de los noventa, casi por casualidad, con un llamado que le cambió la cabeza. Una noche, mientras estaba al aire en Radio Del Plata, atendió el teléfono y del otro lado apareció nada menos que Tita Merello. La mítica artista le dejó un consejo revelador: "Tenés una luz especial y una voz divina. Aprovechala". El conductor le hizo caso y, unos años después, ya se había convertido en un gigante indiscutido de las mañanas.

Convocado en 1998 por Daniel Hadad para sumarse al lanzamiento de Radio 10, González Oro se puso al frente de El oro y el moro, ciclo matutino que alcanzó niveles de audiencia récord con cerca de 700.000 oyentes diarios solo en el AMBA. Su inconfundible estilo combinado con información de primera mano, su clásica muletilla "¡Dale gasss!" y una destacada cercanía con la gente, definió una forma de hacer radio basándose en una fórmula que repetía como bandera: ofrecer alegría y hacer sentir acompañada a la audiencia.

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