Crean una mesa estratégica para diseñar el uso de inteligencia artificial en la Justicia

El nuevo espacio deberá elaborar en 90 días una propuesta preliminar para ordenar las iniciativas existentes y orientar el desarrollo de herramientas de IA en el sistema judicial. Trabajará con asistencia técnica de un programa de cooperación de la Unión Europea.

El Ministerio de Justicia creó la Mesa Estratégica de Inteligencia Artificial en la Justicia (MEIAJ) , un espacio de colaboración entre la cartera y distintos organismos e instituciones vinculados con la administración de justicia, la innovación tecnológica y la formación académica. Su objetivo será colaborar en la elaboración de una Estrategia de Inteligencia Artificial en la Justicia .

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 469/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . La mesa funcionará en el ámbito de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, y su coordinación estará a cargo del titular de esa área, Esteban Mahiques , quien se encargará de convocar las reuniones, organizar las actividades y articular los trabajos.

Según la norma, la estrategia deberá permitir articular las iniciativas que ya existen y orientar las que puedan surgir, fijar objetivos y prioridades comunes, fortalecer las capacidades institucionales y promover una adopción responsable, segura y eficiente de herramientas de inteligencia artificial en el sistema de justicia.

Entre sus funciones, la MEIAJ deberá relevar los proyectos, herramientas y experiencias de IA que ya se aplican en el ámbito judicial, identificar necesidades institucionales y áreas prioritarias, y proponer los principios, objetivos, ejes de trabajo y etapas de implementación de la estrategia. También tendrá a su cargo analizar casos de uso y proyectos piloto para evaluar la utilidad, viabilidad, seguridad e impacto de las herramientas, proponer capacitaciones para magistrados, funcionarios, empleados y demás operadores judiciales, y promover indicadores de seguimiento y evaluación.

La mesa estará integrada por un representante de la Unidad Gabinete de Asesores, de la Secretaría de Justicia , de la Secretaría de Vinculación Ciudadana , de la Subsecretaría de Política Criminal , de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica y del área de tecnologías de la información del Ministerio. Además, la coordinación podrá invitar a representantes del Poder Judicial de la Nación , de los ministerios públicos, de organismos nacionales, provinciales y porteños, universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas de base tecnológica, organismos internacionales y expertos.

La resolución aclara que la estrategia no tendrá por objeto establecer un régimen general de regulación de la inteligencia artificial, sino que funcionará como un instrumento de planificación, coordinación y promoción institucional. Su desarrollo deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos personales, seguridad de la información, propiedad intelectual, transparencia y tutela de derechos, e incluir mecanismos de supervisión humana, trazabilidad y evaluación de riesgos.

La MEIAJ deberá elevar al ministro una propuesta preliminar de la estrategia en un plazo de 90 días corridos desde su primera reunión. La participación será ad honorem y la medida no implicará nuevas estructuras ni gastos adicionales para el Estado nacional. La mesa definirá su propio funcionamiento y cronograma, y podrá sesionar de manera presencial, virtual o combinada.

En los fundamentos, el Ministerio sostuvo que el uso creciente de sistemas de IA abre oportunidades para optimizar la gestión pública, facilitar el acceso a la justicia y dar respuestas más ágiles a la ciudadanía. Sin embargo, advirtió que las iniciativas impulsadas por distintos organismos presentan diversos grados de avance y alcance, por lo que se consideró necesaria una estrategia común que evite su fragmentación.

La norma recuerda también que en 2024 se creó el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia, con el que la nueva mesa actuará de manera coordinada.

Además, el texto destaca la agenda de cooperación técnica que la cartera mantiene con EL PACCTO 2.0, programa de la Unión Europea para América Latina y el Caribe en materia de justicia y seguridad. En ese marco, el 7 y 8 de julio pasados se realizó una misión de trabajo con representantes de ese programa y expertos de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, en la que se relevaron necesidades institucionales y se definieron objetivos para la estrategia.

Entre las conclusiones de esa misión se destacó la conveniencia de conformar una estructura de gobernanza interdisciplinaria, combinar capacidades propias con cooperación externa, impulsar capacitaciones, establecer indicadores de impacto y avanzar de forma gradual en la identificación de herramientas seguras de asistencia para los operadores judiciales.