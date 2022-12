Chubut: avanzaba eliminación de las PASO pero se traba ley de Lemas

Aunque no todo salió según lo planeado. Sucede que el peronismo no pudo alcanzar una mirada común para presentar un proyecto con el fin de instalar la ley de lemas. Parte del PJ local buscaba aprobar esa modalidad para sumar los votos de sus dos principales candidatos y, de esa manera, poder sacarle una ventaja a Juntos.

Sin embargo, se dieron varios factores que imposibilitaron avanzar en esa línea. Primero, nadie quiso pagar el costo político de una norma antipática. Pero además, internamente se dieron posicionamientos en rechazo por “deudas políticas” incumplidas. En otras palabras, hubo dirigentes que avisaron que no acompañarían por no haber sido escuchados cuando llevaron sus necesidades internas. En particular, desde el sector de camioneros y de petroleros, según pudo averiguar este medio.

Algo que llamó la atención fue la posición del jefe comunal de Comodoro Rivadavia, quien ayer fue categórico a la hora de explicar que “no necesito ley de lemas, no creo en la ley de lemas y no apoyaré la ley de lemas”.

Y agregó: “Algún sector opositor seguramente busca perjudicarme relacionándome con una ley que no está vigente en esta provincia y, si ven el accionar de legisladores de mi espacio, no hay margen para que eso suceda y no daremos ni siquiera el quorum”.

Lo cierto es que hacia adentro del PJ se hablaba como la mejor posibilidad para poder aunar los votos y de esa manera, sin necesidad de una PASO, que se exponga el dirigente propio más votado.

Rechazo opositor

Como parte de la sesión de ayer, varios dirigentes nacionales de Juntos viajaron a Chubut para plantarse en contra de los cambios en el sistema electoral.

“Es triste ver cómo en la desesperación empiezan a cambiar figuritas: ahora quieren meter la ley de pesca, casualmente hoy se les ocurrió meter esta ley en una sesión a la que no llegaban con los votos para sacar la ley de lemas”, aseguró el senador PRO, Nacho Torres, durante una conferencia de prensa.

A su lado, la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, jugó su carta: “Están tratando de pescar votos”. De cerca también escuchaba el diputado Ricardo López Murphy.

Pese a que no pudo poner en juego la ley de lemas, el PJ consiguió asestar su golpe con la eliminación de las PASO. Es que la oposición no tiene una postura única en torno a las primarias. El radicalismo aseguró que su voto en contra fue porque se hizo “de espaldas a la gente”. Sin embargo, puertas adentro consideran que puede beneficiarlos ante el PRO ya que cuentan con toda la estructura local.

Las diferencias existentes en Juntos son muy significativas. Y la idea de ponerse de acuerdo para definir candidatos resulta algo difícil de imaginar.