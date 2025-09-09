Luna de sangre: El próximo eclipse lunar será el año que viene pero podrá ser visto con claridad desde Argentina







Si bien la última Luna de sangre no pudo ser vista en plenitud desde nuestra latitud, el próximo eclipse lunar promete disfrutarse desde el hemisferio occidental.

El fenómeno de la Luna de Sangre se dará por segunda vez en el año, pero esta vez se podrá visualizar en la Argentina Shutterstock

Mientras Argentina seguía de cerca del desarrollo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en otros puntos de mundo la Luna de Sangre congregó toda la atención. En efecto, el 7 de septiembre pasado, un eclipse total de luna volvió a acaparar la atención de especialistas y curiosos. El fenómeno sin embargo, no pudo ser observado en plenitud desde América. Por el contrario, el hemisferio oriental contó con vista perfecta para ver el espectáculo que duró 82 minutos. En tanto, para poder ver nuevamente un eclipse lunar total habrá que esperar hasta el año próximo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En efecto, la próxima luna roja tiene fecha para el 2 y 3 de marzo de 2026 y a diferencia del pasado, desde Argentina podremos verlo claramente. De hecho, será visible en Europa del Este, Asia, Australia, América e incluso en las regiones polares. El fenómeno promete ser tan apasionante como el pasado: opacada la luna, el cielo circundante cobra vida y con él, las estrellas lucen su esplendor. Sin necesidad de protección, el eclipse lunar subyuga en cada una de sus "ediciones".

Qué es la luna de sangre, según la NASA luna de sangre 2 Eclipse lunar total o luna roja: un espectáculo único en el cielo.

Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. La explicación de la NASA es clara: la luna queda en la parte de la sombra de la Tierra o umbra. Es en ese momento cuando el sol atraviesa la atmósfera terrestre, que actúa como un filtro natural. La luz azul se dispersa, mientras que las longitudes de onda más largas, en tonos rojizos y anaranjados, logran llegar hasta la superficie de la Luna.

Ese es el motivo por el cual el satélite cambia su brillo plateado habitual por una tonalidad rojiza, que puede variar en intensidad según el estado de la atmósfera. Si hay polvo volcánico, incendios o contaminación, el tono se vuelve más oscuro; en cambio, con una atmósfera más limpia, la Luna puede verse de un rojo brillante.

luna de sangre_1200.jpg La peculiar tonalidad de la luna se produce porque toda la luz solar se filtra por una gruesa porción de la atmósfera. Pixabay La NASA suele comparar este fenómeno con los atardeceres y amaneceres que vemos a diario en la Tierra. Es como si, durante un eclipse, todos esos tonos cálidos del horizonte se proyectaran al mismo tiempo sobre la cara lunar. Lo fascinante de los eclipses lunares es que no es necesario ni utilizar anteojos protectores para verlos, ni cámaras especiales para fotografiarlos. Claro que un telescopio o binoculares permitirán ver la superficie lunar con vistas más ampliadas descubriendo cráteres y montañas, pero en definitiva, no son necesarios.



Temas Luna

Eclipse

Argentina