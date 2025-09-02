La Luna de Sangre sucede durante un eclipse lunar total. En este evento astronómico, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Este fenómeno provoca que la luz solar se refracte a través de la atmósfera terrestre, lo que da lugar al característico tono rojizo que adoptará la Luna y le da el nombre "Luna de Sangre".
Luna de Sangre en septiembre 2025: cuándo es y a qué hora
Según la NASA, este color puede intensificarse si hay partículas de polvo, humo o niebla en la atmósfera, además de la refracción que ocurre por la curvatura de la Tierra. Esto, podría explicar por qué algunos atardeceres y amaneceres también pueden verse rojos.
Cuándo será la Luna de Sangre en septiembre 2025
La próxima Luna de Sangre será visible en la noche del 7 de septiembre de 2025. Forma parte de los eventos astronómicos más esperados del año ya que el último ocurrió en marzo de este año.
Este fenómeno coincide con la Luna Llena de septiembre, conocida también como Luna de Maíz, esto se explica ya que en las antiguas culturas de América del Norte marcaba la temporada de cosecha de este grano.
A qué hora será la Luna de Sangre en septiembre 2025
El evento de la Luna de Sangre comenzará a las 15.28 (TU) y culminará a las 20.55 (TU), con la fase de totalidad alcanzando su pico entre las 17.30 y las 18.52 (TU).
El eclipse será visible en la parte del planeta donde, en ese momento, justo es de noche: Antártida, Australia, Asia, el océano Pacífico occidental, el océano Índico, Europa, el océano Atlántico oriental, el este de América y parte de África.
