Compra de dólares alcanzó los u$s4.285 millones en octubre

Lo que ocurrió en octubre fue uno de los efectos típicos que se registran en los procesos preelectorales, donde los agentes buscan cubrirse en activos que consideran más seguros, ante la mayor incertidumbre. De acuerdo con datos del BCRA, a lo largo del mes, y a medida que se acercaban las elecciones, la demanda de dólares aumentó, pasando de un promedio diario de u$s145 millones en la primera semana a u$s395 millones entre el 21 y el 25 de octubre. Vale recordar que durante este período estuvo vigente el cepo light, donde hubo un límite de u$s10.000 mensual para la compra de moneda extranjera. A partir del 28, con la imposición del cepo hard, donde se limitaron las compras a u$s200 mensuales, éstas pasaron de un promedio diario de u$s215 millones diarios (entre el 1 y el 25 de octubre) a u$s6 millones diarios en los últimos cuatro días hábiles del mes.

En este contexto, las compras de billetes mantuvieron una distribución similar a lo que se observó en meses anteriores, donde prácticamente la mitad de lo operado correspondió a los estratos de monto hasta u$s5.000. Algo similar ocurrió en la distribución en la cantidad de personas. Casi el 70% de los clientes que compraron billetes lo hicieron por montos de hasta u$s1.000, en línea con lo observado en los períodos previos. Las compras brutas per cápita se ubicaron en u$s1.668, mientras que las ventas totalizaron u$s541. Los desembolsos de moneda extranjera se concentraron en las operaciones menores a u$s5.000, representando casi el 70% del total operado. Los vendedores de moneda extranjera, que disminuyeron en cantidad, mostraron una mayor concentración en los estratos de menores montos, con relación a los meses previos. Las personas que vendieron hasta u$s1.000 representaron el 90% del total.

Con las restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial, lo más probable es que en los meses siguientes se verifiquen caídas con respecto a los últimos meses, más allá de la dolarización observada para cubrirse de la incertidumbre política y económica. No obstante, esto no quita que los agentes vayan a dejar de adquirir moneda extranjera en los mercados alternativos, como es el caso del paralelo (blue) o los bursátiles (“contado con liqui” o el dólar Bolsa). Por el momento, las brechas con el billete oficial no han alcanzado niveles elevados, pero, dependiendo de cómo se desarrolle la política del próximo Gobierno, habrá que tener en cuenta la evolución en estos segmentos. Para evitar un fuerte incremento en los spreads, será fundamental que aparezcan alternativas de inversión atractivas en pesos, que fomenten el interés en la moneda local.