Boca empató con Vélez y dejó escapar una oportunidad de acercarse a la punta + Agregar ámbito en









El equipo de Úbeda igualó 1-1 con el líder de la Zona A en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Diego Valdés puso en ventaja al Fortín de tiro libre y Santiago Ascacíbar marcó el empate para el Xeneize antes del descanso.

Boca jugó mejor que Vélez, pero no pudo quebrar la defensa rival.

Boca igualó 1-1 con Vélez este sábado, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hizo de local debido a los trabajos que se realizan en el campo de juego de La Bombonera, y fue dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez.

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Vélez, que llegaba a la fecha con puntaje ideal tras ganar sus tres primeros partidos, se puso en ventaja a los nueve minutos con un gol de tiro libre de Diego Valdés. Boca reaccionó y encontró el empate antes del descanso a través de Santiago Ascacíbar, quien marcó tras un remate de Tomás Aranda que rebotó en el travesaño.

En el complemento, el equipo de Arruabarrena fue superior y generó las situaciones más claras para llevarse los tres puntos, pero no logró convertir: ni Miguel Merentiel ni su reemplazante, Milton Giménez, encontraron el gol de la victoria.

Vélez retuvo la punta en soledad Con el empate, Vélez perdió por primera vez puntos en el campeonato, pero se aseguró seguir como único líder de la Zona A hasta la próxima jornada, con tres puntos de margen sobre su escolta en la Tabla Anual, un dato relevante de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2027. Boca, en tanto, quedó sexto en su zona y acumula dos empates en los primeros cuatro partidos del torneo.

Tras el partido, Ascacíbar analizó la actuación del equipo ante ESPN: “En el segundo tiempo hicimos las cosas muy bien. Tuvimos las situaciones. Hay que seguir trabajando para que terminen en gol”. Vélez volverá a jugar el lunes 17 de agosto, cuando reciba a Defensa y Justicia por la quinta fecha.

La novedad de Enner Valencia El partido tuvo además una novedad fuera de la cancha: el delantero ecuatoriano Enner Valencia, de 36 años, presenció el encuentro desde un palco del estadio pocas horas después de haberse realizado la revisión médica y firmar su contrato con Boca por 18 meses. Su incorporación apunta a reforzar una delantera que, hasta el momento, no logró encontrar continuidad de gol en el certamen.