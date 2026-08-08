Armá tu valija de manera inteligente para ahorrar dólares: trucos para evitar cobros extras

Elegir bien la tarifa, reducir el equipaje y aprovechar beneficios bancarios son estrategias que pueden bajar el gasto antes de subir al avión.

Existe una serie de consejos que te van a ayudar a viajar cómodo, pero gastando mucho menos.

Aunque muchos no lo sepan, el equipaje puede alterar bastante el costo final de un viaje . Aunque la tarifa aérea empieza siendo económica, esta puede encarecerse cuando se suman cargos por despachar una maleta, superar los límites permitidos o agregar artículos que no estaban incluidos en el boleto.

Para evitar cualquier tipo de inconveniente, la clave está en revisar las condiciones antes de comprar el pasaje y definir qué es lo que realmente se necesita llevar. Las políticas de cada compañía, los beneficios de determinadas tarjetas y una selección cuidadosa de la ropa pueden hacer que todo sea más barato, sin afectar la comodidad durante las vacaciones.

Los mejores consejos para gastar lo menos posible en el equipaje que te va a acompañar mientras conoces el mundo son:

Cada empresa tiene sus propias condiciones para transportar equipaje. Algunas compañías incluyen valijas despachadas dentro de determinadas tarifas, mientras que otras cobran cada una por separado. Southwest Airlines es la más conveniente para quienes llevan mucho equipaje, ya que contempla hasta dos maletas facturadas sin cargo.

Por su parte, JetBlue y Alaska Airlines también ofrecen beneficios según el boleto elegido o la tarjeta asociada. Antes de comprar, lo mejor es comparar el precio final y no mirar solamente el valor inicial del pasaje, ya que una opción unos dólares más cara puede terminar costando menos si ya incorpora el despacho.

Tarjetas con equipaje incluido

Algunas tarjetas que están vinculadas con aerolíneas incorporan franquicias que permiten despachar una maleta sin cargo. Para una persona que viaja varias veces por año, esto puede compensar gran parte del gasto anual. Entre las alternativas más conocidas aparecen:

Delta SkyMiles Gold American Express Card , con primera maleta incluida para el titular y hasta ocho acompañantes de la misma reserva

, con primera maleta incluida para el titular y hasta ocho acompañantes de la misma reserva United Explorer Card , con una valija para el titular y un acompañante

, con una valija para el titular y un acompañante Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard , con beneficio para el titular y hasta cuatro acompañantes

, con beneficio para el titular y hasta cuatro acompañantes Alaska Airlines Visa Credit Card, con la primera valija incluida para el titular y hasta seis acompañantes

Aprovechar las membresías

Los programas de pasajeros frecuentes también pueden reducir los gastos de equipaje. Por ejemplo, AAdvantage de American Airlines, SkyMiles de Delta, MileagePlus de United y TrueBlue de JetBlue cuentan con categorías que incorporan ventajas para sus clientes habituales.

El beneficio depende del nivel alcanzado y de las reglas de cada compañía. Alaska Airlines, por su parte, cuenta además con Club 49, que contempla dos valijas sin costo en determinados vuelos.

Existe una manera de viajar por el mundo, mientras se ahorra la mayor cantidad de dinero posible. Magnific

Viajar solo con equipaje de mano

Para no pagar un despacho, se puede reducir la cantidad de pertenencias que se llevan al viaje. De hecho, muchas empresas permiten subir al avión con un carry on y un artículo personal, como una mochila o cartera, pero acá el tamaño y el peso son fundamentales.

Las aerolíneas de bajo costo como Spirit, Frontier o Ryanair pueden aplicar cargos cuando la valija de mano supera las medidas incluidas en la tarifa. Para ocupar menos lugar, lo mejor es priorizar ropa básica que combine con todo, usar organizadores, vestirse en capas y dejar la mochila solo para objetos que ocuparían demasiado espacio dentro de la valija principal.

Comprar una tarifa que incluya valijas

Es importante saber que el boleto más barato no siempre genera el menor gasto total. Por eso, antes de confirmar una reserva, lo mejor es hacer el cálculo de cuánto costaría despachar cada valija y comparar ese monto con una categoría superior que ya contemple ese servicio.

Algunas tarifas de JetBlue, American Airlines o United pueden incorporar equipaje, pero dentro de determinadas condiciones. Es por eso que hacer una comparación previa puede ayudarte a detectar cuándo un pasaje más caro puede, en realidad, ayudarte a reducir el costo completo del viaje.

Usar puntos y beneficios

Si el cargo por equipaje es inevitable, los programas de recompensas pueden aliviar el impacto. De hecho, existen algunas tarjetas que te permiten ganar puntos, créditos de viaje o reintegros sobre gastos que estén relacionados con los vuelos.

Por ejemplo, Capital One Venture Rewards permite aplicar recompensas sobre consumos de viaje y Chase Sapphire Preferred ofrece canjes pensados para ese tipo de gastos. American Express Platinum, por su parte, contempla un crédito anual para ciertos cargos de aerolíneas.

Con todos estos trucos en mente, tu viaje en avión puede ser mucho más económico. Magnific

La regla 5-4-3-2-1 para empacar de manera inteligente

El método 5-4-3-2-1 propone reducir la cantidad de ropa sin quedarse con pocas alternativas. La fórmula consiste en llevar cinco prendas superiores, cuatro inferiores, tres pares de calzado, dos vestidos o abrigos y un conjunto de accesorios. La selección puede adaptarse al clima y al destino, por ejemplo, en verano se puede reemplazar alguna prenda por una malla, pero un viaje a una zona fría requiere más abrigo, guantes u otras prendas térmicas.

El sistema nace de una idea muy parecida al "armario cápsula", es decir, elegir ropa que combine entre sí. En estos casos, las prendas básicas son las que suelen dar más posibilidades que las prendas difíciles de mezclar y permiten crear muchos conjuntos con pocas piezas, sin que parezca repetitivo.

Esta distribución te puede permitir alcanzar hasta unas 60 combinaciones diferentes. Además de liberar espacio, puede ayudarte a viajar únicamente con el equipaje de cabina y por ende reducir uno de los gastos que más encarece un pasaje.