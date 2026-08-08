El capitán de la Selección Lionel Messi viajará a Rosario para despedir a su padre Jorge, tras conocerse la noticia de su fallecimiento durante este sábado en la madrugada a los 68 años. El hombre llevaba un tiempo internado en una clínica de la ciudad santafesina.
Lionel Messi viajará a Rosario para despedir a su padre Jorge
El capitán de la Selección habría abordado un vuelo privado desde Florida, EEUU. El trayecto es de casi 7.000 kilómetros y dura poco más de 8 horas.
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El sanatorio donde se encontraba internado Jorge Messi emitió un comunicado oficial donde detalló: "SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00hs".
Lionel Messi viajará a Rosario para despedir a su papá
Lio habría abordado un vuelo privado identificado como N776MA, que despegó desde Fort Lauderdale, ciudad de Florida, EEUU, a las 11:20 de la mañana de hoy, informó TN. El trayecto, de casi 7.000 kilómetros y una duración estimada de 8 horas y 29 minutos, tiene como destino el aeropuerto de Rosario.
De acuerdo a la información adicional, el avión que traslada a Messi estaría aterrizando en Rosario alrededor de las 20:57, es decir, cerca de las 21 de este sábado. El arribo del futbolista se espera en medio de un fuerte hermetismo y con un operativo especial en el aeropuerto local.
De padre y consejero a representante
Con el crecimiento deportivo y comercial de Lionel Messi, Jorge pasó a encargarse también de buena parte de sus asuntos profesionales. Se convirtió en representante, consejero y responsable de numerosas negociaciones vinculadas con contratos, patrocinadores y derechos de imagen.
A pesar de su permanente presencia alrededor del futbolista, cultivó un marcado bajo perfil. Concedió pocas entrevistas durante décadas y realizó escasas apariciones públicas, aunque acompañó habitualmente a su hijo y al resto de la familia durante los principales acontecimientos de su carrera.
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