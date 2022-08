Consejo acusa a Bento, cita a Gemignani y pasa a estudio otras denuncias

Centralmente, aunque no de manera exclusiva, el juez deberá responder por el mensaje que envió a sus colegas camaristas el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando expresó: “Feliz día para todas !!! Especialmente para las delincuentes !!!”. La acusación a Gemignani fue iniciativa del consejero académico Diego Molea en función de los compromisos que asumió la Justicia respecto de la igualdad de género y contra la misoginia. Por ahora, sin haber escuchado todavía el descargo de Gemignani, el Consejo considera que se trató de una “falta” y por ello su expediente quedó en “Disciplina” y no fue derivado a “Acusación”. El camarista ya había esquivado una situación disciplinaria grave cuando protagonizó un episodio inédito en el que ordenó detener a una secretaria de la Cámara por negarse a cumplir una orden que no había sido pertinente y la encarceló provocándole un daño del que todavía le ha dejado secuelas. Germignani es resistido hasta por sus pares por rasgos de su caracter que lo han colocado en el centro de la polémica varias veces.

Pero antes, hubo una serie de cruces relativos a las denuncias suscitadas a raíz del juicio Vialidad. “Este Consejo de la Magistratura y esta comisión tiene que demostrar que está a la altura de la circunstancia para investigar las conductas de los jueces que hoy están con causas de una alta sensibilidad política e institucional. Esto de naturalizar que un juez vaya a jugar a la pelota con el expresidente Macri y se vincule de un lugar de amistad con jueces y fiscales en causas de alta sensibilidad política e institucional obliga a este consejo a redoblar los esfuerzos”, disparó el senador Martín Doñate.

Luego, Tonelli buscó apurar el pase de la citación a Bento, pero también quiso incluir en el paquete a Villena. “Pensé que iba a hablar de (el camarista federal Pablo) Bertuzzi y (de su par Mariano) Llorens. No hay problema en acompañar el expediente Bento que se fundamentó y no el otro expediente cómo decía usted para avanzar y ser coherente con los criterios y el procedimiento acordado y debemos seguirlo en todos los casos”, fustigó el consejero Mariano Reclade respecto a la intención del macrismo. El resultado fue que por unanimidad se aprobó la de Bento que a esta altura aparece acorralado por las acusaciones, los procesamientos y por lo que es el principal candidato a encaminarse hacia un juicio político por mal desempeño. Una de las primeras acciones del Consejo con la integración de 20 fue excluirlo del concurso por el que quería competir para pasar a la Cámara de Casación Penal.