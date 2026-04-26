Franco Colapinto deslumbra al público argentino con una exhibición a pura velocidad

En su segunda salida manejando el histórico Mercedes Benz de Fangio ante los fanáticos argentinos, el piloto argentino de Fórmula 1 generó la ovación y mucha emoción en una jornada única en Buenos Aires.

Franco Colapinto transformó una exhibición automovilística en una fiesta. En su primera salida en Argentina con el Lotus E20 , el piloto argentino deslumbró a miles de fanáticos con una demostración cargada de velocidad, precisión y carisma, en una jornada que tuvo clima de celebración y sabor a acontecimiento.

El rugido del motor fue apenas el comienzo. Cada aceleración, cada pasada y cada maniobra fueron acompañadas por una multitud que respondió como si estuviera frente a una carrera oficial. Hubo ovación, banderas y un entusiasmo que confirmó el fenómeno que despierta Colapinto.

En el segundo turno, el piloto de Pilar manejó el histórico Mercedes-Benz W196, la famosa Flecha de Plata , la legendaria máquina de Juan Manuel Fangio, prócer de la Fórmula 1 a nivel mundial.

La exhibición tuvo todos los condimentos de un gran espectáculo. Colapinto no sólo mostró el potencial del monoplaza, también conectó con la gente y convirtió cada salida a pista en un momento de euforia.

El público respondió con una energía pocas veces vista en una demostración de este tipo. Familias, fanáticos del automovilismo y nuevos seguidores del piloto coparon la jornada para verlo de cerca. Más que una prueba, fue una celebración del presente que vive el argentino.

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El Lotus E20, una joya que se robó miradas

El Lotus E20, un monoplaza icónico de Fórmula 1, aportó épica a una jornada que ya venía cargada de expectativa. El sonido del motor, la potencia y la estética del auto terminaron de darle una dimensión especial a la exhibición.

Pero aun con semejante máquina como protagonista, la atención terminó concentrándose en quien la conducía. Colapinto fue el centro de todo.

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Colapinto habló de la posibilidad de conocer a Messi en Miami: "Tengo muchas ganas"

Franco Colapinto habló de la posibilidad de reunirse con Lionel Messi en los próximos días. "Yo no organizo nada. Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, pero quiero que sea algo natural y que no vengan cámaras o sea algo de marketing, porque me daría mucha vergüenza", señalo el piloto de Alpine, fanático del fútbol, a días de viajar a la ciudad de Florida para el Gran Premio de la Fórmula 1.

Y completó: "Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural. Si sucede, sucede, y si no en otro momento". Colapinto correrá en el GP de Miami, la cuarta fecha de la temporada, entre el viernes 1° y el domingo 3 de mayo. ¿Y Messi? Inter Miami, equipo del que es capitán y figura, recibirá a Orlando City el sábado, en una nueva edición del Derbi del Sol por la MLS.

El GP de Argentina, la gran ilusión de Colapinto

En el escenario, con Juan Fossaroli y Nico Occhiato, Colapinto también habló de lo que le genera una exhibición como la de este domingo, con cientos de miles de fanáticos: "Era algo que quería hacer hacía mucho tiempo. Venir a un fan zone en Argentina, no en la F1 en China, es un orgullo enorme. Estoy muy agradecido, sé que es un esfuerzo muy grande venir hasta acá, que hubo mucho tránsito y algunos vienen de provincias. Es un orgullo venir y traerles un Fórmula 1 para que puedan vivir la experiencia de cerca. Ojalá después de este show le podamos demostrar a la F1 lo que generamos y que volvamos dentro de muy poquito a tener un Gran Premio en Argentina".

"Es un sueño y creo que esta es una forma muy buena de demostrarle a la F1 lo que puede llegar a ser en un futuro. Es una gran oportunidad, así que ojalá sea un buen día. Es una parte muy importante del futuro de nuestro país en la F1. Para mí es un orgullo ser yo el piloto que llegué", añadió.

Y cerró: "Cuando era muy chiquito, no tenía ningún argentino para apoyar. Bancaba a Checo Pérez, que era el más cercano a nosotros y el piloto por el que me levantaba a la mañana para verlo correr, pero no tenía a un piloto de mi país para bancar. Si bien era mi sueño, ser yo hoy el piloto que les está dando eso a los argentinos, que se levantan a la mañana para verme, a chicos que me empiezan a seguir y se meten en el automovilismo gracias a lo que conseguí. Eso me genera mucha emoción y me ilusiona un montón. Estoy feliz por lo que conseguimos juntos y por lo que se generó".

Franco Colapinto: ovación y fenómeno popular

La jornada volvió a mostrar que el piloto ya trasciende el nicho del automovilismo. Lo que se vio fue algo más parecido a una idolatría deportiva en construcción.

Cada aparición suya fue celebrada. Cada saludo, ovacionado. Y eso alimenta una narrativa que crece carrera tras carrera: Colapinto no sólo genera expectativas deportivas, también moviliza algo emocional.

Un momento especial para el automovilismo argentino

La exhibición tuvo además un peso simbólico. En un país con tradición fierrera y nostalgia por la Fórmula 1, ver a un piloto argentino protagonizando una jornada así activó algo más profundo que el entusiasmo por una promesa.

Para muchos fanáticos fue una postal de futuro. Una escena que invita a imaginar a Colapinto en escenarios todavía mayores.