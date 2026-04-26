Real Madrid ejecuta la cláusula de compra de Nico Paz y volverá al club luego del Mundial 2026

El gigante de España notificó la decisión y ejecutará la cláusula antes del 30 de mayo tras su gran temporada en el Como.

El Real Madrid activó la cláusula de recompra de Nico Paz y planificó su regreso desde el Como de Italia , tras una destacada temporada del mediocampista argentino que incluye su participación proyectada con la selección en el Mundial 2026 , según la información difundida por el medio AS y confirmada por distintas fuentes del entorno.

El club merengue, presidido por Florentino Pérez , ya comunicó a las partes involucradas la decisión de ejercer la opción de recompra por Nico Paz. La operación, que contempla un plazo límite hasta el 30 de mayo, marca la intención del club de Valdebebas de asegurar el regreso del futbolista sin dejar margen a otros interesados. La urgencia responde al gran rendimiento del jugador en Italia y al seguimiento constante que el club mantiene sobre sus canteranos.

En su paso por el Como , equipo dirigido por Cesc Fàbregas , Nico Paz disputó hasta el momento 37 partidos oficiales entre Serie A y Copa Italia. En ese período convirtió 13 goles y sumó ocho asistencias , consolidándose como una de las figuras del equipo revelación del fútbol italiano. Su alto nivel fue uno de los factores que terminó de acelerar la decisión del Real Madrid de repescarlo.

El traspaso acordado en 2024 entre el Real Madrid, el Como y el jugador incluyó una cláusula de recompra y un derecho de tanteo en futuras operaciones, mecanismo habitual en la política del club español para mantener el control sobre jóvenes formados en sus inferiores. Este esquema también alcanza a otros futbolistas como Víctor Muñoz, Yáñez y Fortea, estos últimos con protagonismo en la Youth Champions League, donde incluso Yáñez llegó a debutar con el primer equipo bajo la conducción de Álvaro Arbeloa.

El presente deportivo del Real Madrid

La decisión se da en un momento deportivo exigente para el Real Madrid, que atraviesa una temporada sin títulos. El equipo quedó eliminado de la Champions League a manos del Bayern Múnich y de la Copa del Rey, mientras en La Liga ocupa el segundo lugar con 74 puntos, a 11 del Barcelona, líder con 85, cuando restan cinco fechas por disputarse.