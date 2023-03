Contencioso propina revés a CABA y deja en vilo injerencia TSJ

Contra esta intentona, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público inició una acción judicial. La preocupación no es ir contra una norma que parece a medida del macrismo porque existen -incluso en la Corte- algunos precedentes que balizan un camino similar que el máximo Tribunal podría reconocerle al TSJ como una instancia superior dentro de una jurisdicción como rasgo de autonomía. De fondo, las distintas asociaciones dentro del Poder Judicial temen que esto sea la punta de lanza para una “municipalización” de hecho que supone un traspaso encubierto, no formal pero sí respecto a quien es el validado para revisar los fallos de la Justicia comercial, laboral, civil, además de las penales que tienen además su propia instancia casatoria. El agregado es que la administración Larreta impulsó el tema sin tener una ley análoga del Congreso Nacional. Sobre ese incumplimiento versa la tacha de inconstitucionalidad que plantearon los fiscales agremiados pero que por detrás cuentan con el respaldo de sus pares de la Justicia federal, algo que se evidencia en este fallo pero también en el de primera instancia cuando la jueza contencioso Macarena Marra Giménez también dijo que este planteo debe correr por cuenta de la Justicia federal y no por la porteña, como pretendía la CABA.