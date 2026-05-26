Rompió el silencio Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango acusado de matar a su padre: qué dijo + Agregar ámbito en









A sus 45 años, el ejecutivo comunicó que se aleja “temporalmente” de su cargo en la empresa.

Jonathan Andic habló por primera vez sobre el fallecimiento de su padre, Isak Andic.

Jonathan Andic habló por primera vez sobre el fallecimiento de su padre, Isak Andic, quien fue el creador de la empresa de ropa Mango. En el escrito, el directivo de 45 años se defendió de los cargos que lo señalan por quitarle la vida a su progenitor y ocultar el hecho como accidente en septiembre de 2014. Asimismo, el ejecutivo aprovechó el mensaje para anunciar que abandona de manera momentánea sus tareas como vicepresidente en la firma, ya que el proceso ante la ley le exige poner todos sus sentidos y esfuerzos en su estrategia de defensa legal.

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“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", comenzó expresando.

Con respecto a la relación con su progenitor, Andic aseguró que compartieron “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”, aunque admitió que, “como sucede en tantas familias”, también pasaron por "momentos difíciles y complejos“ que lograron dejar atrás ”con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”.

De igual manera, el empresario rechazó los informes de la prensa que mencionaban tensiones entre ambos, sobre todo por una supuesta “obsesión” que él tendría con la fortuna familiar, un argumento que inclusive una jueza de Martorell, localidad cercana a Barcelona, utilizó al señalar que hay “indicios suficientes” para sospechar que él le quitó la vida de manera planeada por su “obsesión con el dinero”.

“Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", consideró respecto a ello.

Isak Andic y el hijo Jonathan Andic habló por primera vez sobre el fallecimiento de su padre, Isak Andic. C5N Qué dijo el hijo del fundador de Mango sobre su salida de la empresa Respecto a su retiro de Mango, la firma de ropa creada por su progenitor en el año 1984, Jonathan Andic manifestó que el escenario del presente le impide cumplir con el “alto compromiso” que requiere su labor en la corporación. No obstante, el empresario especificó que mantendrá su participación en “otros proyectos familiares, empresariales y sociales”. Para finalizar el mensaje, expresó el texto literal: “Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia". Jonathan, pese a ser el mayor de los tres hijos del fundador de Mango y uno de sus herederos directos, nunca retuvo el control de la empresa, que quedó en manos de Toni Ruiz, como CEO del grupo en 2020.

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