La UOM rechazó la intervención judicial y respondió con un proceso interno de normalización

El gremio metalúrgico activó un plan de acción en todo el país, avanzó en su normalización interna y advirtió sobre un “ataque institucional” contra la organización.

El Consejo Directivo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazó este martes la intervención judicial al gremio y respondió con su proceso interno de normalización. Denunciaron que la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo significa un "ataque institucional" a la autonomía sindical. Además, declararon el estado de alerta y movilización en todo el país , en defensa de su autonomía y funcionamiento institucional.

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La reunión se llevó a cabo en la sede del gremio con la participación de más de dos tercios de los secretarios generales de las seccionales, quienes respaldaron de forma unánime la resolución adoptada por la conducción, que fue desplazada por la Justicia tras desconocer la legitimidad del proceso electoral que reeligió al secretario general Abel Furlán el 18 de marzo pasado.

En los fundamentos del documento, el Consejo Directivo sostuvo que la decisión se tomó “ en resguardo de la autonomía sindical, la continuidad institucional y administrativa de la organización y los derechos colectivos de sus afiliados ”.

Como parte de las medidas, se designó como Delegado Administrador a Daniel Daporta , dirigente de la seccional Avellaneda y actual secretario general adjunto, quien tendrá la responsabilidad de garantizar el funcionamiento institucional, administrativo y gremial hasta la normalización definitiva.

En paralelo, también fue designado Emiliano Gallo como Delegado Administrador de la seccional Campana, mientras que se conformó un equipo de representantes paritarios para evitar la paralización de las negociaciones salariales.

El gremio definió además un listado de dirigentes que asumirán esa tarea, con el objetivo de sostener las discusiones paritarias en curso y preservar los derechos laborales del sector.

En el cierre del comunicado, la organización declaró a la UOM en “estado de alerta, movilización y sesión permanente en todo el territorio nacional” y anunció la realización inmediata de asambleas en fábricas y talleres de todo el país para informar a los trabajadores sobre lo que calificaron como un “ataque institucional” contra el sindicato.

Abel Furlán reelecto UOM 2 El Consejo Directivo argumentó que la medida judicial representa un "ataque institucional" y busca resguardar la autonomía sindical y los derechos de los afiliados.

El fallo que anuló las elecciones

El conflicto se originó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera anular las elecciones nacionales de la UOM, celebradas el 18 de marzo, y apartar de su cargo a Furlán, quien había sido reelecto en esos comicios.

La sentencia también dispuso la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días, período en el que deberá realizarse una nueva elección de autoridades.

La resolución además declaró nulos los comicios desarrollados en la seccional Campana, a partir de una causa impulsada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral llevado a cabo entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

Según sostuvo el tribunal, las elecciones de Campana y la elección nacional eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera derivó en la invalidez de la segunda.

Tras conocerse la decisión judicial, Furlán cuestionó duramente la medida y la calificó como “una vergüenza, claramente arbitraria, injusta y totalmente malintencionada”.