Caso Agostina: el nuevo abogado de la madre aportó un dato sobre su paradero

A cinco días de la desaparición de Agostina Vega , su madre decidió cambiar de estrategia legal y designar a Carlos Nayi como nuevo abogado querellante . Tras analizar el expediente, el letrado aseguró que, basándose en las pruebas recolectadas hasta ahora, se puede afirmar que la adolescente “está en Córdoba” .

Tras asumir formalmente el caso este jueves por la mañana, el abogado Carlos Nayi aportó una definición clave que sacudió la causa: “La prueba que ha sido recolectada y procesada en las últimas horas ubican a Agostina en Córdoba” .

En una entrevista con TN, el abogado explicó que los registros de las antenas telefónicas y los hallazgos del allanamiento realizado en la vivienda del detenido Claudio Gabriel Barrelier confirman que la menor “estuvo en ese domicilio durante aproximadamente tres horas y que luego salió” . Respecto al destino de la búsqueda, el letrado se mostró optimista pero prudente: “Hay esperanzas. Agostina está con vida, pero hay que ser cautos” .

En las últimas horas, trascendió una grabación de video que registra el momento exacto en que Claudio Gabriel Barrelier y la adolescente ingresan a la propiedad del imputado durante la noche del sábado 23 de mayo.

Antes de ser relevado por la familia, el exabogado de la madre, Gustavo Vaca, dialogó con La Nación y complicó al sospechoso al revelar que “quedó al descubierto que el hombre mintió en su declaración, porque dijo que vio a Agostina, pero que no llegó a su casa; sin embargo, una cámara de seguridad de una inmobiliaria que está enfrente de su domicilio registró que, a las 22.50 de este sábado, la adolescente ingresó a su vivienda”. Según el letrado, la menor entró “con normalidad porque lo conocía” debido a una relación cercana de Claudio Gabriel Barrelier con la madre de la joven, aunque aclaró que el vínculo no justificaba que se quedara a solas con él.

Para el anterior querellante, el sospechoso de 33 años contó con complicidad en el hecho. “Barrelier no actuó solo”, sostuvo Vaca, quien además remarcó las severas contradicciones del acusado al señalar que “el hombre se contradijo porque indicó que ella se había ido en un Gol rojo que, hasta ahora, no existió”.

Tras estos indicios, la justicia ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, operativos que derivaron en la detención del imputado bajo el cargo de privación ilegítima de la libertad. A su vez, la causa tomó alcance nacional luego de la activación de la Alerta Sofía, mecanismo utilizado para difundir de manera masiva información sobre menores desaparecidos.