Cornejo lanzó candidatura para gobernación

“He escuchado con atención todas las opiniones en torno a la propuesta que ha hecho pública Rodolfo Suarez. Me he tomado el tiempo necesario para reflexionar y quiero comunicarle a los mendocinos y las mendocinas que he decidido aceptar la postulación para ser Gobernador”, anunció por la mañana el exmandatario, antes del acto de lanzamiento que realizó en un hotel céntrico de la provincia en la tarde-noche.