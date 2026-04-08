Los gurúes de la city volvieron a empeorar sus pronósticos de inflación en marzo y ya prevén casi 30% anual + Seguir en









En lo que va del año, las proyecciones de inflación para el acumulado de 2026 treparon en más de siete puntos porcentuales. Asimismo, el "Top 10" de mejores estimadores ya calcula un IPC superior al de 2025.

El mercado empeoró expectativas para la inflación y el PBI, aunque prevé un dólar tranquilo.

Los gurúes de la city volvieron a empeorar sus pronósticos de inflación en marzo, ya con la guerra de Medio Oriente en curso, que amenaza con recalentar los precios a lo largo y ancho del mundo. Según los "mejores estimadores", en 2026 los aumentos de precios serían mayores a los de 2025.

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Este miércoles el Banco Central (BCRA) publicó un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado entre el 27 y el 31 de marzo, con la participación de 34 consultoras y centros de investigación, y 12 entidades financieras. Para el sector privado, los precios aumentaron 3% el mes pasado, cuando en el REM previo habían previsto un 2,5% para el mismo período.

Hacia adelante, las proyecciones indican que la inflación recién perforará el 2% mensual en agosto, tres meses después de lo que se esperaba en el reporte anterior. Asimismo, el mercado estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará un ascenso del 29,8% en 2026. Vale recordar que el año había comenzado con una expectativa del 22,4%.

Por su parte, el "Top 10" distinguido por el BCRA debido a la precisión de sus estimaciones viejas, ve una inflación de 31,8% para este año, que superaría el 31,5% de 2025.

image Cabe enfatizar que a fines de febrero se desató la guerra en Medio Oriente, que tiene a Irán, Israel y EEUU como principales protagonistas. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula buena parte del comercio global de petróleo, generó un fuerte salto en los precios de la energía en el mundo. Si esto se sostiene en el tiempo, las cadenas de suministro pueden verse seriamente afectadas y la inflación global corre riesgos de recalentarse.

Las expectativas del mercado para el dólar, las tasas y el PBI Por otra parte, los gurúes estiman que el dólar seguirá corriendo por debajo de la inflación hasta septiembre. Por lo tanto, el aumento esperado para el tipo de cambio oficial mayorista en 2026 es de 17,4%, bastante por debajo de lo previsto para el IPC, lo cual profundiza el atraso cambiario. Paralelamente, para abril pronosticaron una tasa TAMAR (para los plazos fijos mayoristas) del 26,8% TNA (-3,2 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,2%, negativa en términos reales. Para diciembre de 2026 proyectaron una TAMAR de 23,4% (-0,6 p.p). En cuanto al PBI, los pronósticos exhibieron un crecimiento estimado del 3,3% anual, 0,1 puntos porcentuales (p.p) por debajo del REM anterior. De acuerdo a las respuestas de los participantes, en el segundo trimestre la economía mejoraría 0,8% respecto del primer trimestre, lo cual significó un recorte también de 0,1 p.p versus el REM de febrero.

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