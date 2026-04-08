Paro de colectivos: la UTA anunció retención de tareas en líneas que no hayan pagado salarios + Seguir en









El gremio confirmó una retención de tareas desde las cero horas del 9 de abril en las empresas que no completen los haberes de marzo y responsabilizó a las patronales por la baja en la frecuencia de los servicios

La UTA realizará una retención de tareas desde las cero horas del 9 de abril. Mariano Fuchila

La UTA anunció una retención de tareas desde las cero horas del 9 de abril en las empresas del AMBA que no hayan cancelado la totalidad de los salarios de marzo, en una medida que amenaza con afectar el servicio de colectivos y profundizar el conflicto entre trabajadores, empresas y el Estado por la falta de fondos.

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El gremio informó en su comunicado que la decisión fue adoptada al cuarto día hábil de abril sin que varias compañías hubieran cumplido con el pago íntegro de los haberes, por lo que se resolvió la protesta “como medida de autotutela de los trabajadores representados”.

En paralelo, el conflicto ya empezó a sentirse en la calle. Según remarcaron desde la organización, los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, lo que provocó malestar entre los pasajeros y episodios de violencia contra los trabajadores. Las patronales, de acuerdo con la explicación transmitida al sindicato, atribuyeron el incumplimiento a la falta de ingreso de subsidios nacionales y provinciales.

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