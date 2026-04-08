Dólar 2026: cómo se moverá el tipo de cambio y a cuánto llegará a fin de año + Seguir en









El REM del BCRA volvió a recortar las previsiones para el tipo de cambio oficial. Los analistas esperan que el dólar siga corriendo por debajo de la inflación al menos hasta septiembre.

Las proyecciones del REM indican que el tipo de cambio mayorista seguiría una trayectoria de ajustes moderados en los próximos meses. Imagen: Freepik

Los analistas del mercado volvieron a moderar sus proyecciones para el dólar en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado este miércoles por el Banco Central (BCRA), en un contexto de pax cambiaria en plaza oficial desde hace varios meses.

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De acuerdo con el informe, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.420 para el promedio de abril de 2026, lo que implica un recorte de $32 frente al REM anterior. El relevamiento surge de las estimaciones realizadas por consultoras, bancos y centros de investigación que participan del relevamiento mensual del BCRA.

Qué espera el mercado para el dólar en 2026 Hacia adelante, el consenso del mercado continúa mostrando una trayectoria de subas graduales para el tipo de cambio oficial, aunque con un ritmo más moderado que en relevamientos previos.

Las nuevas proyecciones del REM indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%: no solo por debajo de las estimaciones previas, sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).

En tanto, entre los analistas con mejor desempeño histórico —el denominado Top 10 del REM—, el pronóstico es incluso más bajo: $1.633 por dólar para fin de año, reforzando la idea de una dinámica cambiaria contenida.

El dólar seguiría por detrás de la inflación En este contexto, los gurúes de la city coinciden en que el tipo de cambio oficial continuará atrasándose en términos reales. Según el REM, el dólar seguiría corriendo por debajo de la inflación al menos hasta septiembre, lo que consolida un escenario de apreciación cambiaria. Más allá de la estabilidad actual, el relevamiento también deja entrever un posible cambio de dinámica hacia la segunda mitad del año. Si bien el sendero proyectado sigue siendo gradual, en la plaza ya empieza a tomar fuerza la idea de que el ritmo de devaluación podría acelerarse hacia el segundo semestre. El sendero mensual del dólar: subas graduales y contenidas

rem bcra marzo 2026 Las proyecciones del REM indican que el tipo de cambio mayorista seguiría una trayectoria de ajustes moderados en los próximos meses: $1.420 en abril

$1.449 en mayo

$1.481 en junio

$1.504 en julio

$1.533 en agosto

$1.572 en septiembre

$1.700 en diciembre

$1.780 en los próximos 12 meses

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